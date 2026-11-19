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Ταυτοποιήθηκε ένας 19χρονος, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητό του τρέχοντας με 190 χλμ./ώρα, στην περιοχή της Αργυρούπολης, με το βίντεο να δημοσιεύεται σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε το συγκεκριμένο βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτό εμφανιζόταν ο οδηγός του αυτοκινήτου να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα με ταχύτητες που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσαν τα 190 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού καθώς και των κατοίκων της περιοχής.

Άμεσα οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό και ταυτοποίησαν τον 19χρονο Έλληνα ως τον οδηγό του αυτοκινήτου. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το αυτοκίνητο του 19χρονου δράστη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος, που υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.