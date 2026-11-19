Μια ιστορική συνάντηση με σημαντικούς συμβολισμούς, αλλά χωρίς ουσιαστική συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία ή τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, πραγματοποίησαν την Πέμπτη (19/11) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC), στη Σενζέν της Κίνας.

Η πρωτοφανής τριμερής συνάντηση, διάρκειας 90 λεπτών, ολοκληρώθηκε με κοινή διακήρυξη για την ειρήνη, η οποία περιλάμβανε δεσμεύσεις για διάλογο σχετικά με τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων, τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την ενεργειακή ασφάλεια. Ωστόσο, από το κείμενο απουσίαζε οποιαδήποτε ρητή αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα είχε τεθεί στις συνομιλίες.

Σύμφωνα με αναλύσεις του Newsweek και του Guardian, η συνάντηση ανέδειξε τις διαφορετικές επιδιώξεις των τριών ηγετών, με την Κίνα να ενισχύει τη διπλωματική της θέση, τη Ρωσία να αποκομίζει οφέλη από την επιστροφή του Πούτιν στο υψηλότερο επίπεδο διεθνών συνομιλιών και την Ουκρανία και την Ευρώπη να παραμένουν εκτός της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

HISTORY MADE 🚨 Trump, Xi and Putin — leaders of the world’s three major powers US, China and Russia — come together for the first time in a historic trilateral summit in China, with world peace on the agenda. https://t.co/kFH5gx3KJ8 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Ενεργειακή κρίση: Επιστολή Πιερρακάκη στον Κόστα – «Αναγκαία η λήψη μέτρων στήριξης για όσους πλήττονται περισσότερο» — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 19, 2026

Η Κίνα ενισχύει τη θέση της στη διεθνή σκηνή

Σύμφωνα με το Newsweek, η Κίνα αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς ωφελημένους της συνάντησης, καθώς ο Σι Τζινπίνγκ αξιοποίησε τη σύνοδο για να αναδείξει τον αυξανόμενο ρόλο του Πεκίνου ως διπλωματικού διαμεσολαβητή μεταξύ μεγάλων δυνάμεων.

Ο Γουίλιαμ Γιανγκ, ανώτερος αναλυτής για τη Βορειοανατολική Ασία στη Διεθνή Ομάδα Κρίσεων (International Crisis Group), εκτίμησε ότι η Κίνα αποχώρησε από την τριμερή με ενισχυμένη αυτοπεποίθηση.

Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι τόσο ο Τραμπ όσο και ο Πούτιν ευχαρίστησαν δημοσίως τον Σι για τη φιλοξενία της συνάντησης ανέδειξε την επιρροή του Κινέζου προέδρου και τη σημασία που αποδίδουν οι άλλες δύο δυνάμεις στις σχέσεις τους με το Πεκίνο.

Παράλληλα, η Κίνα απέφυγε να δεσμευτεί σε μια τριμερή συμφωνία περιορισμού των πυρηνικών εξοπλισμών, την οποία θεωρεί δυσμενή για τα συμφέροντά της, καθώς το πυρηνικό της οπλοστάσιο παραμένει μικρότερο από εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας.

Η απουσία ουσιαστικής συμφωνίας για την Ουκρανία επέτρεψε επίσης στο Πεκίνο να αποφύγει μια νέα αντιπαράθεση με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξαιτίας του ρόλου του στη συνάντηση.

«Συνολικά, το Πεκίνο θα αισθάνεται σχετικά σίγουρο για τη θέση του έναντι της Ουάσινγκτον και της Μόσχας μετά τη σύνοδο», δήλωσε ο Γιανγκ στο Newsweek.

Ο Πούτιν επιστρέφει στο τραπέζι των μεγάλων δυνάμεων

Η παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν δίπλα στους ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας αποτέλεσε σημαντικό διπλωματικό γεγονός για τη Μόσχα, έπειτα από χρόνια διεθνούς απομόνωσης και κυρώσεων λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Newsweek, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν τη συμμετοχή του Πούτιν ως ένδειξη της επιστροφής της Ρωσίας στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η κοινή αναφορά των τριών χωρών στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Ρώσου προέδρου.

Η διακήρυξη υποστήριξε ότι το Δικαστήριο και άλλοι αντίστοιχοι θεσμοί «δεν πρέπει να καταχρώνται τη δικαιοδοσία τους», δίνοντας έμφαση στον σεβασμό της κρατικής συναίνεσης και της ασυλίας των κρατικών αξιωματούχων.

Η συγκεκριμένη διατύπωση μπορεί, σύμφωνα με την ανάλυση του Newsweek, να ερμηνευθεί ως έμμεση πολιτική στήριξη προς τον Πούτιν, σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για κατηγορίες που αφορούν την παράνομη μεταφορά και εκτόπιση παιδιών από κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη στη Ρωσία.

Ο ίδιος ο Πούτιν εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις συνομιλίες. Αποχαιρετώντας τον Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε ότι η συνάντηση «πήγε καλύτερα από ό,τι περίμενε οποιοσδήποτε», προσθέτοντας πως «κανείς δεν περίμενε ότι όλα θα πήγαιναν τόσο καλά».

🚨 UPDATE: Vladimir Putin dropped this line to President Trump and Xi in China “Our three states are the victors in World War 2, and we hold joint responsibility for maintaining international peace and security.” That’s why Trump will never allow Iran to have a nuclear weapon 🇺🇸 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 19, 2026

Ουκρανία και Ευρώπη στο περιθώριο της συνόδου

Στον αντίποδα, το Newsweek τοποθετεί την Ουκρανία και την Ευρώπη μεταξύ των πλευρών που βρέθηκαν σε δυσμενέστερη θέση μετά τη συνάντηση.

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζήτησε τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν με τους άλλους δύο ηγέτες, κανένα από τα δύο ζητήματα δεν συμπεριλήφθηκε ρητά στην κοινή διακήρυξη που δημοσιοποιήθηκε από τη Ρωσία και την Κίνα.

Όπως επισημαίνει ο Guardian, η συνάντηση δεν οδήγησε σε ανακοίνωση συγκεκριμένων μέτρων για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, η οποία βρίσκεται πλέον στο πέμπτο έτος της.

Οι αναλυτές συγκρίνουν τη σύνοδο με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, όταν οι ηγέτες των μεγάλων συμμαχικών δυνάμεων διαμόρφωσαν το μεταπολεμικό πλαίσιο διεθνούς ισχύος.

Η σύγκριση συνδέεται κυρίως με τον συμβολισμό τριών ισχυρών ηγετών που συζητούν ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας, χωρίς να συμμετέχουν όλες οι χώρες που επηρεάζονται άμεσα από τις αποφάσεις τους.

Η Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, δεν είχε θέση στο τραπέζι των συνομιλιών. Η απουσία της αναδεικνύει, σύμφωνα με το Newsweek, τον περιορισμένο ρόλο που της έχει επιφυλάξει μέχρι στιγμής ο Τραμπ στις διπλωματικές πρωτοβουλίες του για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος δημοσίευσε στην πλατφόρμα X το μήνυμα: «Θεέ μου, προστάτεψέ μας από τέτοιους φίλους».

Η επίθεση Τραμπ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα σημεία της συνάντησης ήταν η στάση των τριών ηγετών απέναντι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το Δικαστήριο «εκτός ελέγχου», κατηγορώντας το για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του.

Οι δηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε το Δικαστήριο τον Μάρτιο του 2023 κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν, για φερόμενα εγκλήματα πολέμου που σχετίζονται με την παράνομη μεταφορά Ουκρανών παιδιών στη Ρωσία.

Όπως υπενθυμίζει ο Guardian, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε η Κίνα είναι συμβαλλόμενα μέρη στο Καταστατικό της Ρώμης, την ιδρυτική συνθήκη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, και συνεπώς δεν υπέχουν τις ίδιες συμβατικές υποχρεώσεις με τα κράτη που έχουν προσχωρήσει σε αυτό.

Η κοινή αναφορά στην ασυλία των κρατικών αξιωματούχων ενδέχεται, σύμφωνα με τις αναλύσεις, να αποτελέσει νέα αφορμή αντιπαράθεσης γύρω από τη διεθνή δικαιοσύνη και τη λογοδοσία για εγκλήματα πολέμου.

Πυρηνικά όπλα: Διάλογος χωρίς νέα συμφωνία

Ο έλεγχος των πυρηνικών εξοπλισμών αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά ζητήματα της τριμερούς συνόδου.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση «ιστορική», δηλώνοντας ότι οι τρεις χώρες βρίσκονται σε μοναδική θέση για να συζητήσουν τη μείωση των πυρηνικών όπλων και τον περιορισμό του κινδύνου χρήσης τους.

«Γράφουμε πραγματικά ιστορία», ανέφερε κατά την έναρξη των συνομιλιών.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη, τον Φεβρουάριο του 2026, της συνθήκης New START, η οποία περιόριζε τα ανεπτυγμένα στρατηγικά πυρηνικά οπλοστάσια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας σε 1.550 πυρηνικές κεφαλές για κάθε πλευρά.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία να συναφθεί νέα συμφωνία στην οποία θα συμμετέχει και η Κίνα, το πυρηνικό οπλοστάσιο της οποίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παραθέτει το Newsweek, θα μπορούσε να φθάσει τις 1.000 κεφαλές έως το τέλος της δεκαετίας.

Ωστόσο, το Πεκίνο παραμένει επιφυλακτικό απέναντι στην επιβολή περιορισμών στο δικό του οπλοστάσιο.

US President Donald Trump, Russia’s Vladimir Putin and China’s Xi Jinping held their first trilateral meeting in Shenzhen, discussing Ukraine and nuclear arms control https://t.co/qfKFuQX0KP https://t.co/LidV1NFFQ5 — Reuters (@Reuters) November 19, 2026

Κατά τη συνάντηση, ο Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή πυρηνικού πολέμου και τάχθηκε υπέρ της πλήρους απαγόρευσης και εξάλειψης των πυρηνικών όπλων.

Η κοινή διακήρυξη επαναβεβαίωσε την αρχή ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί, ενώ οι τρεις χώρες δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τον διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την αποτροπή της διάδοσης πυρηνικών όπλων.

Παρά τις διακηρύξεις, καμία νέα δεσμευτική συμφωνία περιορισμού των πυρηνικών εξοπλισμών δεν ανακοινώθηκε.

Ο Ντάριλ Κίμπαλ, εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Ελέγχου Εξοπλισμών (Arms Control Association), δήλωσε στο Newsweek ότι η επιβεβαίωση της ανάγκης αποτροπής πυρηνικού πολέμου αποτελεί θετικό βήμα.

Ωστόσο, επισήμανε ότι για να υπάρξει πραγματική πρόοδος, οι τρεις ηγέτες θα πρέπει να αναθέσουν σε ανώτερους διπλωμάτες και ειδικούς την κατάρτιση ισορροπημένων προτάσεων για τον περιορισμό και τη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων.

Μια διακήρυξη ειρήνης χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο για την Ουκρανία

Η κοινή διακήρυξη των τριών ηγετών περιλάμβανε επίσης αναφορές στην ανάγκη μεταρρύθμισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες διεθνείς προκλήσεις.

Οι τρεις χώρες υπογράμμισαν ακόμη τη σημασία της διασφάλισης ενεργειακών ροών και της αύξησης της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαϊκών προϊόντων, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης που έχει επιδεινωθεί από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ωστόσο, παρά τις αναφορές στην ειρήνη, τη διεθνή ασφάλεια και τη συνεργασία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, η σύνοδος ολοκληρώθηκε χωρίς συγκεκριμένη συμφωνία για τα σημαντικότερα ζητήματα που τέθηκαν.

Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις του Newsweek και του Guardian, η συνάντηση κατέδειξε τη δυνατότητα των τριών ηγετών να συνομιλούν απευθείας για τη διαμόρφωση της διεθνούς τάξης, αλλά και τα όρια αυτής της προσέγγισης.

Για την Ουκρανία, το σημαντικότερο αποτέλεσμα παραμένει η απουσία μιας σαφούς δέσμευσης για τον τερματισμό του πολέμου. Για την Ευρώπη, η σύνοδος επαναφέρει το ερώτημα ποιος θα έχει τελικά λόγο στις αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια της ηπείρου.