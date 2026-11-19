Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αναστάτωση προκλήθηκε στην αποστολή των δημοσιογράφων που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, καθώς τους αφαιρέθηκαν προσωρινά τα κινητά τηλέφωνα λίγο πριν από την αναχώρηση του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One, με προορισμό την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τις αναφορές δημοσιογράφων που βρίσκονται στην αποστολή, η αφαίρεση των συσκευών έγινε για «λόγους ασφαλείας», ενώ το αεροσκάφος ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από την κινεζική πόλη.

Ο ανταποκριτής του γαλλικού πρακτορείου AFP στον Λευκό Οίκο επιβεβαίωσε την εξέλιξη μέσω ανάρτησής του, διευκρινίζοντας ότι τα κινητά τηλέφωνα «αφαιρέθηκαν προσωρινά». «Αυτό είναι πολύ ασυνήθιστο», έγραψε στην πλατφόρμα X ο ανταποκριτής του NBC News, Γκάρετ Χέικ.

Τα κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν/συλλέχθηκαν λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σεντζέν, στην πρώτη τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ποτέ μεταξύ των τριών ηγετών. Η ατζέντα της συνάντησης επικεντρώθηκε στον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών και στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ο Τραμπ είχε περάσει όλη την εβδομάδα αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον Βορειοκορεάτη δικτάτορα Κιμ Γιονγκ Ουν. «Ενδέχεται να συναντηθούμε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», είχε δηλώσει ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, προτού αναχωρήσει για την Ασία. Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε συνάντηση θα γινόταν στην Κίνα και θα ήταν απόφαση του Σι.

Η συνάντηση Τραμπ – Κιμ δεν πραγματοποιήθηκε στην Κίνα. Η ανταποκρίτρια του Fox News, Τζάκι Χάινριχ, έγραψε στο X ότι η συλλογή των τηλεφώνων των δημοσιογράφων που συνοδεύουν τον πρόεδρο (press pool) ήγειρε υποψίες ότι το Air Force One «ενδέχεται να μην κατευθύνεται απευθείας πίσω στην πατρίδα».

Τον περασμένο Μάιο, όταν ο Τραμπ αναχώρησε αεροπορικώς από το Πεκίνο, τα τηλέφωνα των δημοσιογράφων δεν είχαν κατασχεθεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόφαση, ούτε έχουν διευκρινιστεί οι ειδικοί λόγοι ασφαλείας που οδήγησαν στο συγκεκριμένο μέτρο.