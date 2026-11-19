Τη μείωση της διάρκειας των πανεπιστημιακών σπουδών από τέσσερα σε τρία χρόνια προετοιμάζει η Τουρκία. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK) Ερόλ Οζβάρ υποστήριξε ότι οι πολυετείς σπουδές οδηγούν σε υπογεννητικότητα, γάμους σε μεγαλύτερη ηλικία και καθυστερημένη είσοδο των νέων στην εργασία.

«Ο πληθυσμός μας παρουσιάζει τάση μείωσης. Τα ποσοστά γονιμότητας έχουν πέσει. Οι γάμοι γίνονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Ο πληθυσμός της Τουρκίας βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο», δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN Türk.

Ο επικεφαλής της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Τουρκία ανέφερε ότι τα πανεπιστήμια προετοιμάζονται εδώ και έναν χρόνο για την αλλαγή και χαρακτήρισε υπερβολικά μεγάλη τη συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης, που φτάνει τα 16 χρόνια. Υποστήριξε ότι, αν συνυπολογιστούν η στρατιωτική θητεία, η πρακτική άσκηση και η αναζήτηση εργασίας, ένας άνδρας φοιτητής μπαίνει στην ενεργό ζωή στα 26 ή 27 του χρόνια.

Ο Ερόλ Οζβάρ ζήτησε επίσης να μειωθεί ο αριθμός των μαθημάτων και να επικαιροποιηθεί η ύλη. Όπως είπε, στα προπτυχιακά προγράμματα της Τουρκίας διδάσκονται 60 μαθήματα, ενώ στην Ευρώπη 20 έως 25. Κάλεσε τις διοικήσεις των πανεπιστημίων να προχωρήσουν στις αλλαγές, καθώς και να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη στη διδασκαλία.