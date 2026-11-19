Το ενδεχόμενο να τεθούν περιορισμοί στη νέα δόμηση σε νησιά, όπως η Σαντορίνη, μέσω του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο «Reimagine Tourism 2026» της «Καθημερινής». Στη συζήτησή του με τη Divia Thani, παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης του Condé Nast Traveller, ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι τα σκάφη αναψυχής θα πληρώνουν για την είσοδό τους στο θαλάσσιο πάρκο των νότιων Κυκλάδων και ότι η κυβέρνηση επιδιώκει διμερείς συμφωνίες για την κάλυψη ελλείψεων προσωπικού στον τουρισμό.

Ερωτηθείς πώς βλέπει τη Σαντορίνη και τη Μύκονο σε ορίζοντα εικοσαετίας, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν θεωρεί πως θα χτίζονται νέα κτίρια στα δύο νησιά τα επόμενα 20 χρόνια. «Θέλουμε να προστατεύσουμε αυτά που ήδη έχουμε», τόνισε. Επισήμανε ότι οι υποδομές σε δημοφιλείς προορισμούς έχουν όρια, ιδίως όταν μεγάλο μέρος των αφίξεων συγκεντρώνεται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Για τη Σαντορίνη ανέφερε ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για τη διαχείριση της ροής των επισκεπτών που φτάνουν με κρουαζιερόπλοια. Σημείωσε ότι η ανέγερση ακόμη ενός ξενοδοχείου μπορεί να γίνει εις βάρος των αμπελώνων του νησιού, από τους οποίους παράγεται ένα κρασί για το οποίο η Σαντορίνη είναι γνωστή διεθνώς. «Θέλουμε να έρθουν λιγότεροι άνθρωποι και να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για αυτή τη μοναδική εμπειρία», είπε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση θέλει να ενθαρρύνει επενδύσεις μεγαλύτερης κλίμακας σε περιοχές με λιγότερο ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές. Αναφέρθηκε στη Χίο, τη Λέσβο και τη Λήμνο, σημειώνοντας ότι διαθέτουν αεροδρόμια και ότι το πιλοτικό πρόγραμμα με την Τουρκία έχει φέρει πολλούς επισκέπτες από τη γειτονική χώρα στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Επισήμανε επίσης ότι υπάρχουν περισσότερα περιθώρια ανάπτυξης στην ενδοχώρα και ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις επιλογές των ταξιδιωτών, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για ορεινούς προορισμούς.

Χρέωση για τα σκάφη στο θαλάσσιο πάρκο των νότιων Κυκλάδων

Απαντώντας σε ερώτηση για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τουρισμού πολυτελείας, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι τα σκάφη αναψυχής, μικρά και μεγάλα, θα πληρώνουν για να εισέρχονται στο θαλάσσιο πάρκο που δημιουργείται στις νότιες Κυκλάδες. Σημείωσε ότι τα έσοδα από τη χρέωση θα πρέπει να επανεπενδύονται στην προστασία του οικοσυστήματος.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι για την προστασία των οικοσυστημάτων χρειάζεται συνεργασία του Δημοσίου με τους ιδιώτες επενδυτές. Επισήμανε ότι μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα σε ένα πολύ μικρό νησί μπορεί να καταστρέψει το περιβάλλον του, ενώ ανέφερε ότι οι ταξιδιώτες αναζητούν εμπειρίες που τους φέρνουν σε επαφή με τη φύση και τις τοπικές κοινότητες. Σημείωσε ότι τέτοιες εμπειρίες μπορούν να προσφέρουν και μικρές οικογενειακές μονάδες, ενώ έθεσε και το ερώτημα αν επιτυχημένες ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορούν να επεκταθούν σε προορισμούς του εξωτερικού.

Διμερείς συμφωνίες για προσωπικό και διάταγμα για τους οδηγούς βουνού

Για τις ελλείψεις προσωπικού, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει διμερείς συμφωνίες για τη μετακίνηση εξειδικευμένων και ανειδίκευτων εργαζομένων, ώστε να καλυφθούν ανάγκες του τουριστικού κλάδου. Ανέφερε επίσης ότι έχει αρχίσει συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στα τουριστικά επαγγέλματα. «Θα πρέπει ο στόχος μας να είναι να έχουμε τους καλύτερα εκπαιδευμένους επαγγελματίες και την καλύτερη εκπαίδευση», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμη ότι βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης προεδρικό διάταγμα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των οδηγών βουνού. Σημείωσε ότι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους ορεινούς προορισμούς μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να δώσει στους νέους τη δυνατότητα να εργαστούν με επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν τα ελληνικά βουνά.

Golden Visa και βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Αθήνα

Στην ερώτηση για το στεγαστικό στην Αθήνα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το όριο επένδυσης για τη Golden Visa αυξήθηκε από τις 250.000 στις 800.000 ευρώ. Είπε ότι η πρόσβαση σε προσιτή ενοικιαζόμενη κατοικία παραμένει μεγάλη πρόκληση και σημείωσε ότι δίνονται φοροαπαλλαγές ώστε ιδιοκτήτες να μετατρέπουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες. Τόνισε ότι στόχος είναι να συνεχίσουν να ζουν μόνιμοι κάτοικοι στις γειτονιές όπου αναπτύσσεται η βραχυχρόνια μίσθωση.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι, κατά την εκτίμησή του, στην Ελλάδα δεν έχει εκδηλωθεί μέχρι στιγμής αντίδραση κατά του υπερτουρισμού. Σημείωσε ότι η Αθήνα έχει εξελιχθεί σε αυτοτελή τουριστικό προορισμό και αναφέρθηκε στην πολιτιστική κληρονομιά, τη σύγχρονη τέχνη, την εστίαση και τις επενδύσεις που γίνονται στο παραλιακό μέτωπο από τον Πειραιά έως το Σούνιο.

Μεγαλύτερη τουριστική περίοδος και υψηλότερη δαπάνη ανά επισκέπτη

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η επιτυχία στον τουρισμό κρίνεται και από τη δαπάνη ανά επισκέπτη και από τη διάρκεια της περιόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η Ελλάδα δέχθηκε πέρυσι περίπου 44 εκατομμύρια επισκέπτες και είχε τουριστικά έσοδα 24 δισ. ευρώ, έναντι 4 δισ. ευρώ το 2020, στη διάρκεια της πανδημίας.

Ως παράδειγμα επιμήκυνσης της περιόδου ανέφερε την Κρήτη, όπου, όπως είπε, η σεζόν εκτείνεται πλέον από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο. Υπογράμμισε ότι οι επιπλέον μήνες αυξάνουν τα έσοδα και παρατείνουν την απασχόληση στον κλάδο. Ανέφερε επίσης ότι η πολιτιστική κληρονομιά δίνει λόγους για επισκέψεις εκτός καλοκαιριού, φέρνοντας ως παράδειγμα την Ακρόπολη τον Δεκέμβριο. Σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα θέλει να δώσει κίνητρα σε συνταξιούχους, μεταξύ άλλων από τη Βόρεια Ευρώπη, να περνούν εδώ τους χειμερινούς μήνες.

Στην τελευταία ερώτηση, για το μέρος όπου θα πήγαινε έναν φιλοξενούμενο για να γνωρίσει την Ελλάδα, ο πρωθυπουργός είπε ότι θα επέλεγε τα χωριά της Κρήτης την εποχή της ελαιοσυγκομιδής και των αποστάξεων. Ως δεύτερο προορισμό ανέφερε τα Ζαγοροχώρια.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ