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To Grand Theft Auto VI (GTA 6), ένα από τα πιο αναμενόμενα βιντεοπαιχνίδια στην ιστορία του gaming, κυκλοφόρησε έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια αναμονής και έχει ήδη γράψει ιστορία. Το νέο παιχνίδι της Rockstar Games φαίνεται να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, καθώς κατέκτησε ήδη την κορυφή του Metacritic.

Οι πρώτες κριτικές για το GTA 6 δημοσιεύτηκαν χθες (18/11) στο Metacritic, με το παιχνίδι να εμφανίζεται με την βαθμολογία 99/100. Σύμφωνα με την κατάταξη, το GTA 6 είναι βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας με τα παιχνίδια που έχουν συγκεντρώσει τις υψηλότερες βαθμολογίες όλων των εποχών, ξεπερνώντας το «The Legend of Zelda: Ocarina of Time» του 1998, το οποίο είχε συγκεντρώσει επίσης 99/100.

Η ανάρτηση Κυρανάκη με φωτογραφίες από το 2013

Με αφορμή την κυκλοφορία του παιχνιδιού 13 χρόνια μετά το GTA 5, πολλοί χρήστες των social media πόσταραν στα προφίλ τους φωτογραφίες από το μακρινό 2013.

Το συγκεκριμένο trend ακολούθησε και ο γενικός γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος ανέβασε 4 κολάζ με φωτογραφίες του από το 2013 και το 2026.

«Καλή διασκέδαση στους σημερινούς ξενύχτηδες» έγραψε ο κ. Κυρανάκης, αναφερόμενος στους gamers που θα ξενυχτούσαν παίζοντας το GTA 6.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Kyranakis (@kyranakis)

H «Πειραιώς» στη Vice City

H ΝΔ ακολουθώντας τα trends του διαδικτύου που υιοθετούν μεγάλα brands, μπήκε σε… mood GTA 6. Οι Έλληνες gamers ανυπομονούσαν και η ΝΔ αποφάσισε επίσης να… μπει στο παιχνίδι.

Σε ανάρτηση στο Instagram, το πρωί της Πέμπτης, τα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς εμφανίζονται σαν κτίριο της Vice City.

Συγκεκριμένα, φωτίζονται από το ηλιοβασίλεμα, ενώ φιγουράρουν ανάμεσα σε φοίνικες και με ένα πολυτελές αυτοκίνητο παρκαρισμένο έξω από το κτίριο.