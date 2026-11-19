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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, με έναν μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του irafina, το δυστύχημα σημειώθηκε στις περίπου 8 το πρωί στα πρώτα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, μετά τη λίμνη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η μοτοσικλέτα βγήκε από την πορεία της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο οδηγό και τον διακόμισε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο μοτοσικλετιστής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν στο δυστύχημα ενεπλάκη άλλο όχημα.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σε ένα από τα γνωστότερα τμήματα της παραλιακής διαδρομής προς το Σούνιο, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης, με τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας να βρίσκονται σε εξέλιξη.