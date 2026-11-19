Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για ακόμη μία γυναικοκτονία που προστίθεται στον μακρύ, αιματοβαμμένο κατάλογο της έμφυλης βίας, με γυναίκες να βρίσκουν τραγικό θάνατο από το χέρι του ανθρώπου στον οποίο εμπιστεύτηκαν τη ζωή τους, του ίδιου τους του συζύγου. Η 61χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από βάναυσο ξυλοδαρμό μέσα στο σπίτι της στην Ακρόπολη, με τον 63χρονο σύζυγό της να συλλαμβάνεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Μάλιστα, ήταν ο ίδιος ο άνδρας που κάλεσε την αστυνομία, λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, ενημερώνοντας την Άμεση Δράση ότι είχε χτυπήσει τη γυναίκα του και εκείνη δεν αντιδρούσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Αίθρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την επικοινωνία του με τις Αρχές, ο 63χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε ξυλοκοπήσει την 61χρονη, η οποία πλέον δεν είχε επαφή με το περιβάλλον.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες, μόλις εισήλθαν στο διαμέρισμα, διαπίστωσαν ότι η γυναίκα δεν είχε σφυγμό ούτε άλλα σημεία ζωής.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο της γυναικοκτονίας στην Ακρόπολη

Μώλωπες στο πρόσωπο και το σώμα της 61χρονης

Στο διαμέρισμα κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο και εξέτασε τη σορό της γυναίκας. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η 61χρονη έφερε μώλωπες στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός της, ευρήματα που παραπέμπουν σε βίαιο ξυλοδαρμό.

Ο 63χρονος προσήχθη αρχικά από τους αστυνομικούς και στη συνέχεια συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

«Έδειχνε θλιμμένη», λένε οι γείτονες

Την ίδια ώρα, μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής περιγράφουν ένα ζευγάρι που κρατούσε αποστάσεις από τη γειτονιά και είχε περιορισμένες κοινωνικές επαφές.

Όπως ανέφεραν, η 61χρονη είχε θεαθεί κάποιες φορές στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της, δείχνοντας θλιμμένη. Ωστόσο, κανείς δεν φαίνεται να γνώριζε τι συνέβαινε πίσω από την κλειστή πόρτα του σπιτιού της ή τι μπορεί να βίωνε στην προσωπική της ζωή.

Ορισμένοι γείτονες είχαν αποδώσει την εικόνα της σε προσωπικά ή ψυχολογικά προβλήματα, χωρίς να έχουν συγκεκριμένη γνώση για την κατάστασή της.