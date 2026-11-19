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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε ισόγεια κατοικία στην Οινόη Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για 23χρονο αλλοδαπό ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός του χώρου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 2:00 και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους ωστόσο προκάλεσε εκτενείς υλικές ζημιές στην κατοικία.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.