Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε ισόγεια κατοικία στην Οινόη Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για 23χρονο αλλοδαπό ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός του χώρου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 2:00 και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους ωστόσο προκάλεσε εκτενείς υλικές ζημιές στην κατοικία.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία, σε περιοχή πλησίον της Οινόης του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας. Επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 19, 2026