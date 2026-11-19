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Ακόμη μία γυναικοκτονία προστίθεται στον μακρύ, ματωμένο κατάλογο των εγκλημάτων έμφυλης βίας που συγκλονίζουν την ελληνική κοινωνία. Μία 61χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της, επί της οδού Αίθρας στην Ακρόπολη, τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) με τον 63χρονο σύζυγό της να συλλαμβάνεται, καθώς φέρεται να την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου.

«Ελάτε, την χτύπησα» είπε ο φονιάς στους αστυνομικούς

Ο ίδιος φέρεται να ήταν εκείνος που ειδοποίησε πρώτα το ΕΚΑΒ και έπειτα την Αστυνομία λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα, αναφέροντας στους αστυνομικούς «ελάτε, την χτύπησα».

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο μαζί με το ΕΚΑΒ βρήκαν τη γυναίκα να κείτεται στο πάτωμα του σπιτιού θανάσιμα τραυματισμένη.

Προχώρησαν στη σύλληψη του 63χρονου, ο οποίος ανέφερε πως ο ίδιος την ξυλοκόπησε σε έναν καβγά που είχαν προκαλώντας τον θάνατό της. Στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έφερε εκτεταμένους μώλωπες σε όλο της το σώμα.

Ο χώρος αποκλείστηκε, ενώ ο 63χρονος συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στο ΑΤ Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Την σκότωσε στο ξύλο… κυριολεκτικά

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες από την έρευνα, στο διαμέρισμα δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο, μαχαίρι ή άλλο αντικείμενο που να φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία εξετάζονται υπό το ενδεχόμενο ο 63χρονος να προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα στη σύντροφό του με τα ίδια του τα χέρια, έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό.

Οι ακριβείς συνθήκες θανάτου της γυναίκας, ωστόσο, παραμένουν υπό διερεύνηση και αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Στο σημείο ο ιατροδικαστής – Σε εξέλιξη η έρευνα

Στο διαμέρισμα μετέβη ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να καταγράψει τα ευρήματα που θα συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία, καθώς και όσα φέρεται να ανέφερε ο 63χρονος κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του με την Αστυνομία, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η νέα γυναικοκτονία.