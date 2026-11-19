Στη Σεντζέν της νότιας Κίνας βρίσκονται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μαζί με ηγέτες κρατών της Ασίας και του Ειρηνικού, στο πλαίσιο της συνόδου της APEC. Στο περιθώριο των εργασιών, οι τρεις ηγέτες αναμένεται να συμμετάσχουν σήμερα σε μια ιστορική τριμερή συνάντηση.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν εικόνες από τη συνεδρίαση της ολομέλειας της APEC, στις οποίες ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίζεται ακίνητος, με τα μάτια κλειστά, την ώρα που ο Κινέζος Πρόεδρος απευθύνεται στους ηγέτες που βρίσκονται στην αίθουσα.

Το στιγμιότυπο, που μεταδίδεται από διεθνή Μέσα Ενημέρωσης και σχολιάζεται, καταγράφει τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Σι Τζινπίνγκ, με το BBC να επισημαίνει τη στάση του Αμερικανού προέδρου.

Δείτε το επίμαχο στιγμιότυπο

Η εικόνα έρχεται ενώ η σύνοδος συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, λόγω της παρουσίας κορυφαίων ηγετών και των κρίσιμων γεωπολιτικών ισορροπιών στην περιοχή του Ειρηνικού.