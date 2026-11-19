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Στο τελικό στάδιο βρίσκονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να επιστρέφουν στη Γραμμή 2, μετά την ολοκλήρωσή τους στη Γραμμή 3.

Οι εργασίες στη Γραμμή 2, όπου έχει ήδη ολοκληρωθεί το τμήμα Σεπόλια – Δάφνη, θα συνεχιστούν με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις νυχτερινές ώρες στο τμήμα Ανθούπολη – Σεπόλια.

Ειδικότερα, σήμερα Πέμπτη 19 Νοεμβρίου σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια» θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Αττική – Ελληνικό.

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:36

από Περιστέρι προς Ελληνικό στις 21:37

από Άγιο Αντώνιο προς Ελληνικό στις 21:38

από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 21:40

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:22

από Σύνταγμα προς Ανθούπολη στις 21:40

από Σεπόλια προς Ανθούπολη στις 21:49

από Άγιο Αντώνιο προς Ανθούπολη στις 21:52

από Περιστέρι προς Ανθούπολη στις 21:53.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ26 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)», η οποία θα συνδέει τους σταθμούς Ανθούπολη, Περιστέρι, Άγιος Αντώνιος, Σεπόλια, Μεταξουργείο και Ομόνοια, χωρίς να διέρχεται από τους σταθμούς Σεπόλια, Αττική και σταθμό Λαρίσης.

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις: