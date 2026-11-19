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Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται το πρωί της Δευτέρας (19/11) στην οδό Δροσοπούλου, στην Αθήνα, μετά το τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή αυτοκινήτου, το οποίο ακινητοποιήθηκε έπειτα από πρόσκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για το εάν υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ.

Διακοπή κυκλοφορίας

Ειδικότερα, λόγω της ακινητοποίησης του ΙΧ, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Καλλιφρονά, προκαλώντας δυσχέρεια στη διέλευση των οδηγών.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να επιδείξουν προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.