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To GTA 6 έκανε πρεμιέρα σε όλον τον κόσμο, ωστόσο οι Έλληνες gamers δεν περίμεναν με τίποτα αυτό που θα συναντούσαν κατά το ταξίδι τους στη Vice City.

Όσοι ξεκίνησαν το παιχνίδι ή συντονίστηκαν στις streaming πλατφόρμες για να παρακολουθήσουν άλλους να το παίζουν, συνειδητοποίησαν όταν ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά τραγούδια παίζει στα ραδιόφωνα του παιχνιδιού.

Ο λόγος για το «Όλα αυτά που φοβάμαι» της Άλκηστης Πρωτοψάλτη, το οποίο ακούγεται σε έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Συγκεκριμένα στα αυτοκίνητα του GTA 6 υπάρχει ο ραδιοφωνικός σταθμός «Kaleidoscope FM» και στη λίστα των τραγουδιών του υπάρχει το «OLA AFTA POU FOVAMAI» της «ALKISTIS PROTOPSALTI».

Το τραγούδι ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο μέσω των live των πασίγνωστων streamers, όπως ο xQc και ο Kai Cenat.

Το ευχαριστώ της τραγουδίστριας

H Άλκηστις Πρωτοψάλτη με ανάρτησή της στα social media ανέφερε πως δεν γνώριζε ότι το τραγούδι της θα ήταν στο παιχνίδι και ευχαρίστησε την HEAVEN τον Θοδωρή Κυριακού και τον Σπύρο Σταμούλη.

«Τι να πω !!! Τρομερή έκπληξη Ευχαριστώ τον Θοδωρή Κυριακού, τον Σπύρο Σταμούλη και την HEAVEN» έγραψε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη στο Instagram.