Το παιχνίδι Παναθηναϊκού με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας για τη EurοLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:30 Magenta Sport 6 | Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς – Ορλάντο Λουζ/Ραφαέλ Μάτος (Nitto ATP Finals)
15:00 Magenta Sport 6 | Μπεν Σέλτον – Ραφαέλ Χόδαρ (Nitto ATP Finals)
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Αίγυπτος – Ελλάδα (FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο U-17)
19:00 Magenta Sport 6 | Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Τέο Αριμπάζε/Αλμπάνο Ολιβέτι (Nitto ATP Finals)
19:30 Novasports Start | Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι (EuroLeague)
20:00 Novasports Prime | Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός (EuroLeague)
21:00 Novasports 3HD | Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια (EuroLeague)
21:30 Novasports 4HD | Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague)
21:30 Magenta Sport 6 | Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Αρτούρ Φις (Nitto ATP Finals)
21:45 Novasports 5HD | Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague)
22:00 Novasports 2HD | Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)