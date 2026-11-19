ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το μυστικό που έμεινε θαμμένο από το 1976: Εντυπωσιακές τοιχογραφίες με πουλιά και μυθολογικά μοτίβα ανακαλύφθηκαν στην «Οικία της Μέδουσας»

Πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας: Στο νοσοκομείο άνδρας με τραύμα από σφαίρα στο πόδι – Εντοπίστηκαν κάλυκες και ίχνη αίματος

Τροχαίο στη Δροσοπούλου: Διακοπή κυκλοφορίας έπειτα από πρόσκρουση αυτοκινήτου - Αναφορές για μεθυσμένο οδηγό