Στην τιμή-ρεκόρ των 190,4 εκατομμυρίων δολαρίων πωλήθηκε ο πίνακας «Ανθισμένες καστανιές» (Châtaigniers en fleurs) του Βίνσεντ βαν Γκογκ, σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη (18/11).

Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ για έργο του Ολλανδού ζωγράφου, αλλά και για το τέταρτο ακριβότερο έργο τέχνης που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Το έργο, που φιλοτεχνήθηκε το 1890, λίγο πριν από τον θάνατο του καλλιτέχνη, είχε εκτιμηθεί στα 180 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η τιμή κατακύρωσης ανήλθε στα 165 εκατομμύρια, προτού προστεθούν τα σχετικά κόστη.

Το προηγούμενο ρεκόρ για την πώληση έργου του Βίνσεντ βαν Γκογκ (1853-1890), μορφής του λεγόμενου μεταϊμπρεσιονισμού, ήταν τα 117,2 εκατομμύρια που είχαν δοθεί για τον πίνακα «Ορχιδέα με κυπαρίσσια» (Verger avec cyprès, 1888) τον Νοέμβριο του 2022, εκείνη τη φορά σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη.

Οι «Ανθισμένες καστανιές» είναι ζεύγος πινάκων φιλοτεχνημένων στην Οβέρ-σιρ-Ουάζ, στη Γαλλία. Ο ένας, που δημοπρατήθηκε χθες, εικονίζει τρεις γυναίκες με ζωηρόχρωμες ενδυμασίες στη σκιά δένδρων, ενώ άνδρας με μπλε στολή εργασίας κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Οι κληρονόμοι του επιδραστικού Γερμανοεβραίου εκδότη Σαμουήλ Φίσερ, η οικογένεια του οποίου πούλησε τον πίνακα το 1936, κατήγγειλαν πως η συναλλαγή εκείνη δεν είχε γίνει ελεύθερα, αλλά εξαναγκαστικά, λόγω της οικονομικής και της κοινωνικής κατάστασης, των ζημιών και των πιέσεων που είχαν υποστεί επί ναζιστικού καθεστώτος.

Την παραμονή της δημοπρασίας ο Sotheby’s ανακοίνωσε ότι κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στους τελευταίους κατόχους του έργου, που το απέκτησαν το 1975, και τους νόμιμους κληρονόμους του Σαμουήλ Φίσερ.

Ο οίκος διαβεβαίωσε ακόμη πως έκανε «έρευνες σε βάθος» για το ιστορικό του έργου και δεν αποδείχθηκε πως ο πίνακας πωλήθηκε «παρά τη θέληση» της οικογένειας ή σε τιμή κατώτερη της αγοράς για την εποχή.

Οι αξιώσεις για την επιστροφή έργων που είχαν παραχωρηθεί από Εβραίους συλλέκτες τη ναζιστική περίοδο έχουν αυξηθεί ξανά τελευταία, ενώ αρκετές επιλύθηκαν με συμβιβαστικές συμφωνίες, παρά από τη δικαιοσύνη.