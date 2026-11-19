Στην τιμή-ρεκόρ των 190,4 εκατομμυρίων δολαρίων πωλήθηκε ο πίνακας «Ανθισμένες καστανιές» (Châtaigniers en fleurs) του Βίνσεντ βαν Γκογκ, σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη (18/11).
Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ για έργο του Ολλανδού ζωγράφου, αλλά και για το τέταρτο ακριβότερο έργο τέχνης που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία.
Το έργο, που φιλοτεχνήθηκε το 1890, λίγο πριν από τον θάνατο του καλλιτέχνη, είχε εκτιμηθεί στα 180 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η τιμή κατακύρωσης ανήλθε στα 165 εκατομμύρια, προτού προστεθούν τα σχετικά κόστη.
Το προηγούμενο ρεκόρ για την πώληση έργου του Βίνσεντ βαν Γκογκ (1853-1890), μορφής του λεγόμενου μεταϊμπρεσιονισμού, ήταν τα 117,2 εκατομμύρια που είχαν δοθεί για τον πίνακα «Ορχιδέα με κυπαρίσσια» (Verger avec cyprès, 1888) τον Νοέμβριο του 2022, εκείνη τη φορά σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη.
Οι «Ανθισμένες καστανιές» είναι ζεύγος πινάκων φιλοτεχνημένων στην Οβέρ-σιρ-Ουάζ, στη Γαλλία. Ο ένας, που δημοπρατήθηκε χθες, εικονίζει τρεις γυναίκες με ζωηρόχρωμες ενδυμασίες στη σκιά δένδρων, ενώ άνδρας με μπλε στολή εργασίας κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Unveiled: A treasure from Van Gogh’s final days, not seen in public in over 60 years. ‘Châtaigniers en fleurs’ is the centerpiece of an unparalleled collection of Impressionist and Post-Impressionist masterpieces that will headline The New York Sales: https://t.co/T5NIahd7M6
Painted in May 1890 after his release from the asylum of Saint Rémy and just after his arrival to the village of Auvers-sur-Oise (where he spent the last two months of his life), ‘Châtaigniers en fleurs’ has the vigor found in the artist’s greatest works. At this time, Van Gogh experienced a powerful wave of optimism and energy that spilled out onto his canvases in the most urgent and expressive period of his career.
Of the remarkable paintings Van Gogh produced in Auvers, only 8 landscapes remain in private hands. ‘Châtaigniers en fleurs’ is poised to set a new record for the artist when it auctions at #SothebysNewYork this November as part of ‘Legendary: The Blaquier-Arrieta Collection.’
The New York Sales is presented in partnership with @celineofficial.
— Sotheby’s (@Sothebys) September 30, 2026
Οι κληρονόμοι του επιδραστικού Γερμανοεβραίου εκδότη Σαμουήλ Φίσερ, η οικογένεια του οποίου πούλησε τον πίνακα το 1936, κατήγγειλαν πως η συναλλαγή εκείνη δεν είχε γίνει ελεύθερα, αλλά εξαναγκαστικά, λόγω της οικονομικής και της κοινωνικής κατάστασης, των ζημιών και των πιέσεων που είχαν υποστεί επί ναζιστικού καθεστώτος.
Την παραμονή της δημοπρασίας ο Sotheby’s ανακοίνωσε ότι κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στους τελευταίους κατόχους του έργου, που το απέκτησαν το 1975, και τους νόμιμους κληρονόμους του Σαμουήλ Φίσερ.
Ο οίκος διαβεβαίωσε ακόμη πως έκανε «έρευνες σε βάθος» για το ιστορικό του έργου και δεν αποδείχθηκε πως ο πίνακας πωλήθηκε «παρά τη θέληση» της οικογένειας ή σε τιμή κατώτερη της αγοράς για την εποχή.
Οι αξιώσεις για την επιστροφή έργων που είχαν παραχωρηθεί από Εβραίους συλλέκτες τη ναζιστική περίοδο έχουν αυξηθεί ξανά τελευταία, ενώ αρκετές επιλύθηκαν με συμβιβαστικές συμφωνίες, παρά από τη δικαιοσύνη.
Unseen in public in almost 60 years, Vincent van Gogh’s ‘Châtaigniers en fleurs’ set a new auction record for the artist when it sold for $190.4 million in the Sotheby’s New York sale room tonight. https://t.co/6WZdr69inz
— Sotheby’s (@Sothebys) November 18, 2026