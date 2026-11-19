Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές της 28ης Φεβρουαρίου 2027 στο Ελ Σαλβαδόρ ανακοίνωσε την Τετάρτη η 38χρονη πρώην βουλεύτρια της Δεξιάς, Μαϊτέ Ιραέτα, η οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον νυν πρόεδρο Ναγίμπ Μπουκέλε, που επιδιώκει τρίτη θητεία στην ηγεσία της χώρας.

Η Ιραέτα επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την υποψηφιότητά της με τη Δημοκρατική Εθνικιστική Συμμαχία (ARENA), ένα από τα ιστορικά κόμματα της Δεξιάς που κυριάρχησαν επί σειρά ετών στην πολιτική ζωή της χώρας, μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου.

Παρά τη μεγάλη δημοτικότητα του Μπουκέλε, η υποψήφια της ARENA δηλώνει αποφασισμένη να διεκδικήσει τη νίκη, εκφράζοντας την πρόθεσή της να εκπροσωπήσει τους πολίτες που δεν ταυτίζονται με την κυβερνητική πολιτική.

Exdiputada Mayteé Iraheta competirá con Bukele por la presidencia Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 3.006 οι αιτήσεις για αποζημιώσεις παράκτιων αλιέων Con una aprobación cercana a 80%, #Bukele es favorito para continuar al mando de #ElSalvador por seis años más, tras una reforma constitucional que instauró la reelección indefinida. /rr

https://t.co/xljPVfqV3N — DW Español (@dw_espanol) November 18, 2026

Η πολιτική κυριαρχία του Μπουκέλε και η αμφιλεγόμενη τρίτη θητεία

Με τη δημοτικότητά του να προσεγγίζει το 80%, ο Ναγίμπ Μπουκέλε θεωρείται το αδιαμφισβήτητο φαβορί της εκλογικής αναμέτρησης. Καθοριστικό ρόλο στην πολιτική του κυριαρχία έχει διαδραματίσει η εκστρατεία κατά των εγκληματικών συμμοριών, την οποία ξεκίνησε το 2022 και η οποία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οδήγησε σε ιστορική μείωση των ανθρωποκτονιών.

Η πολιτική αυτή έχει ενισχύσει σημαντικά τη δημοτικότητά του, ωστόσο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εντός και εκτός της χώρας. Οι επικριτές του καταγγέλλουν αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια και θανάτους εκατοντάδων κρατουμένων στις φυλακές.

Επιπλέον, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την απεριόριστη επανεκλογή του στην προεδρία.

Η Ιραέτα, παρουσιάζοντας την υποψηφιότητά της, υποστήριξε ότι θέλει να δώσει πολιτική διέξοδο στους πολίτες που «δεν αισθάνονται ότι αντιπροσωπεύονται» από την κυβέρνηση και επιθυμούν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους μέσω της κάλπης, ενώ παράλληλα αναγνώρισε ότι η συγκέντρωση εξουσιών στα χέρια του προέδρου καθιστά την πολιτική αναμέτρηση ιδιαίτερα δύσκολη.

Το πρώτο αμιγώς γυναικείο προεδρικό ψηφοδέλτιο

Η Μαϊτέ Ιραέτα θα έχει στο πλευρό της τη Βερόνικα Ενρίκες, η οποία διεκδικεί τη θέση της αντιπροέδρου, συγκροτώντας το πρώτο αποκλειστικά γυναικείο ψηφοδέλτιο στην πολιτική ιστορία του Ελ Σαλβαδόρ.

Στην εκλογική αναμέτρηση θα συμμετάσχει και ο γιατρός και συνδικαλιστής Ραφαέλ Αγκίρε, υποψήφιος της αριστερής παράταξης του Μετώπου Φαραμπούντο Μαρτί για την Εθνική Απελευθέρωση (FMLN), που αποτελούσε παραδοσιακά τον βασικό πολιτικό αντίπαλο της ARENA.

Η Ιραέτα είχε εκλεγεί στο κοινοβούλιο κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Μπουκέλε, όταν το κόμμα της αποτελούσε μία από τις βασικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Η παρακμή της παραδοσιακής Δεξιάς και το πολιτικό προβάδισμα

Η υποψηφιότητα της Ιραέτα αποτελεί μια προσπάθεια πολιτικής επαναφοράς της ARENA, η οποία κυβέρνησε το Ελ Σαλβαδόρ από το 1989 έως το 2009, προτού χάσει σταδιακά την επιρροή της με την ανάδειξη του Μπουκέλε στην εξουσία.

Στις εκλογές του 2024, το κόμμα περιορίστηκε περίπου στο 6% των ψήφων, έναντι 84% που συγκέντρωσε ο νυν πρόεδρος. Σήμερα διαθέτει μόλις δύο έδρες στο κοινοβούλιο, όπου κυριαρχεί το κυβερνών κόμμα «Νέες Ιδέες» (NI).

Σημαντικό πλήγμα στην εικόνα της παραδοσιακής Δεξιάς έχουν επιφέρει και οι υποθέσεις διαφθοράς στις οποίες ενεπλάκησαν κορυφαία στελέχη της. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος Αντόνιο Σάκα (2004-2009), ο οποίος εξέτισε δεκαετή ποινή φυλάκισης για υπεξαίρεση δημοσίων χρημάτων και ξέπλυμα χρήματος, προτού αποφυλακιστεί στα τέλη Οκτωβρίου.

Η εκλογική αναμέτρηση της 28ης Φεβρουαρίου 2027 αναμένεται να διεξαχθεί με τον Μπουκέλε να διατηρεί σαφές πολιτικό προβάδισμα, ενώ η αντιπολίτευση καλείται να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων σε ένα ιδιαίτερα συγκεντρωτικό πολιτικό περιβάλλον.