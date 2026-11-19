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Την ανάγκη για ανεμπόδιστη και ταχεία πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο παλαιστινιακός πληθυσμός καθώς οι θερμοκρασίες στην περιοχή υποχωρούν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επικεφαλής του ΠΟΥ επισήμανε ότι χιλιάδες οικογένειες στη Γάζα έχουν χάσει σχεδόν τα πάντα και για πολλές από αυτές μια σκηνή αποτελεί πλέον τη μοναδική προστασία από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, όταν ακόμη και αυτό το στοιχειώδες καταφύγιο καταστρέφεται, οι άνθρωποι μένουν εκτεθειμένοι στο κρύο, στο μολυσμένο νερό και στις ασθένειες.

Ο Γκεμπρεγέσους ζήτησε να διασφαλιστεί επειγόντως η πρόσβαση για την παράδοση υλικών στέγασης, καθαρού νερού, ειδών υγιεινής, φαρμάκων, εμβολίων και εξοπλισμού για την πρόληψη της υποθερμίας.

WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus says Palestinians in Gaza need “unobstructed and expedited entry” to basic supplies and humanitarian aid as temperatures continue to drop. 🔴 LIVE updates: https://t.co/KUXDew8c5B https://t.co/MFgRZkEQXl — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2026

Πηγή: Al Jazeera