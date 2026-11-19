Την ανάγκη για ανεμπόδιστη και ταχεία πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο παλαιστινιακός πληθυσμός καθώς οι θερμοκρασίες στην περιοχή υποχωρούν.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επικεφαλής του ΠΟΥ επισήμανε ότι χιλιάδες οικογένειες στη Γάζα έχουν χάσει σχεδόν τα πάντα και για πολλές από αυτές μια σκηνή αποτελεί πλέον τη μοναδική προστασία από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, όταν ακόμη και αυτό το στοιχειώδες καταφύγιο καταστρέφεται, οι άνθρωποι μένουν εκτεθειμένοι στο κρύο, στο μολυσμένο νερό και στις ασθένειες.
No child should die from the cold.
For families in #Gaza who have already lost so much, a tent is often their only protection.
When it is gone, they are left exposed to the cold, to contaminated water and to disease.
We need unobstructed and expedited entry at scale for shelter materials, clean water and sanitation supplies, medicines, vaccines and equipment to prevent hypothermia.
— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 18, 2026
Ο Γκεμπρεγέσους ζήτησε να διασφαλιστεί επειγόντως η πρόσβαση για την παράδοση υλικών στέγασης, καθαρού νερού, ειδών υγιεινής, φαρμάκων, εμβολίων και εξοπλισμού για την πρόληψη της υποθερμίας.
WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus says Palestinians in Gaza need “unobstructed and expedited entry” to basic supplies and humanitarian aid as temperatures continue to drop.
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— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2026
Πηγή: Al Jazeera