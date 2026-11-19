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Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (18/11) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Συγκεκριμένα, 59 αλλοδαποί εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο, σε απόσταση 24 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου. Για τον εντοπισμό τους συνέδραμε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, ενώ η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από σκάφος της Frontex.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην περιοχή έπνεαν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.