Σε τελικό στάδιο φαίνεται πως βρισκόταν το σχέδιο δολοφονίας και τρομοκρατικού χτυπήματος στην Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Το σχέδιο αποκαλύφθηκε από την ΕΥΠ σε συνεργασία με ξένες μυστικές υπηρεσίες. Πίσω από τον σχεδιασμό, εμφανίζεται ένας Ιρανός, μέλος των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος προσέγγισε τον καταζητούμενο από το FBI βαρόνο των ναρκωτικών.

Τι λέει ο επιχειρηματίας που βρισκόταν στο στόχαστρο του ιρανικού δικτύου

Ο ΣΚΑΪ επιβεβαίωσε την ταυτότητα του επιχειρηματία, ο οποίος φαίνεται να είχε μπει στο στόχαστρο προσώπων, που φέρονται να ενεργούσαν κατ’ εντολή του Ιράν, σχεδιάζοντας τη δολοφονία του στην Ελλάδα.

Σε επικοινωνία του τηλεοπτικού σταθμού με επιχειρηματία, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, περιέγραψε ότι τον περασμένο Μάρτιο δέχθηκε τηλεφώνημα από αξιωματούχο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι είχε στοχοποιηθεί από πρόσωπα που φέρονται να ενεργούσαν για λογαριασμό του Ιράν. Μάλιστα, του συνέστησε να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατόπιν συνεννόησης της ΕΥΠ με την Ελληνική Αστυνομία, του παρασχέθηκε αστυνομική προστασία, η οποία εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα. Παράλληλα, αστυνομική φύλαξη διατέθηκε και στην κατοικία του.

Όπως ανέφερε ο επιχειρηματίας, σε κάποια φάση, κατόπιν σχετικής υπόδειξης, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει προσωρινά μαζί με τη σύζυγό του τη μόνιμη κατοικία τους και να μετακομίσουν σε κατάλυμα Airbnb, όπου παρέμειναν για δύο έως τρεις μήνες, μέχρι να εκτιμηθεί ότι η απειλή είχε παρέλθει.

Ο ίδιος, πάντως, εμφανίζεται ανακουφισμένος από τις τελευταίες εξελίξεις και τη σύλληψη των προσώπων, που φέρονται να σχεδίαζαν την επίθεση σε βάρος του.

Ο ρόλος του 30χρονου και η κατόπτευση σημείων

Σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπορτάζ, ένας εκ των εμπλεκομένων, ο 30χρονος που συνελήφθη στις 27 Οκτωβρίου στους Κήπους του Έβρου, φέρεται να είχε πραγματοποιήσει επανειλημμένες επισκέψεις στην Ελλάδα από τον Μάρτιο του 2026.

Ο 30χρονος είχε εντοπιστεί ήδη από την άνοιξη να πραγματοποιεί κατόπτευση σημείων που συνδέονταν με τον επιχειρηματία, μεταξύ των οποίων η κατοικία του αλλά και η εταιρεία όπου εργαζόταν.

Η ΕΥΠ φέρεται να αποφάσισε να θέσει τον συγκεκριμένο άνδρα υπό φυσική παρακολούθηση, καθώς ερχόταν μόνος του στην Ελλάδα. Στόχος ήταν να καταγραφούν οι επαφές και οι κινήσεις του, προκειμένου οι Αρχές να αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα για τον σχεδιασμό της επίθεσης και το δίκτυο που βρισκόταν πίσω απ’ αυτή.

Οι ενέργειες που καταγράφηκαν χαρακτηρίζονται προπαρασκευαστικές, καθώς ο 30χρονος φαίνεται να πραγματοποιούσε κατόπτευση των σημείων, που συνδέονταν με τον επιχειρηματία.

Το σχέδιο για ταξίδι στην Τουρκία

Σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο ταξίδι που φέρεται να σχεδίαζε ο 30χρονος στην Τουρκία, προκειμένου να συναντήσει τον Ιρανό χειριστή, ο οποίος φαίνεται να είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της δολοφονικής επίθεσης στην Ελλάδα.

Κατά το ρεπορτάζ, είχαν προηγηθεί κι άλλες συναντήσεις με μέλη του δικτύου, ενώ το ταξίδι στην Τουρκία φέρεται να αποτελούσε μέρος των επόμενων κινήσεων του σχεδίου.