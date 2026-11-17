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Ένα οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα, το οποίο οι εμπλεκόμενοι επιδίωκαν να παρουσιάσουν ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κακοποιών, απέτρεψαν οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και άλλων χωρών. Η πολύμηνη έρευνα οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που συνδέεται με το Ιράν, στη σύλληψη πέντε υπόπτων και στην ταυτοποίηση ενός ακόμη προσώπου, το οποίο αναζητείται.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στόχος της σχεδιαζόμενης επίθεσης ήταν ένα υψηλόβαθμο στέλεχος ισραηλινής καταγωγής, το οποίο εργάζεται σε μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχει έδρα την Αθήνα. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την ταυτότητα του προσώπου.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι πίσω από τον σχεδιασμό βρισκόταν ο Ιρανός υπήκοος Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, ο οποίος διατηρούσε διασυνδέσεις με τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του. Για τη στρατολόγηση των εκτελεστών αξιοποιήθηκε, σύμφωνα με τις αρχές, το δίκτυο του Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι, γνωστού διακινητή ναρκωτικών που καταζητείται από το FBI και συνδέεται με επιχειρήσεις εναντίον αντιφρονούντων του ιρανικού καθεστώτος.

Η επιλογή προσώπων με ποινικό παρελθόν στη Βόρεια Μακεδονία αποτελούσε βασικό στοιχείο του σχεδίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, οι οργανωτές επιδίωκαν να αποκρύψουν την πραγματική προέλευση της επίθεσης, ώστε μια ενδεχόμενη δολοφονία να αποδοθεί σε αντιπαράθεση μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων και όχι σε ενέργεια που είχε οργανωθεί για λογαριασμό του ιρανικού καθεστώτος.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο ynet, η Μοσάντ παρείχε πληροφορίες στις ελληνικές και βορειομακεδονικές αρχές, συμβάλλοντας στον εντοπισμό του δικτύου και στην αποτροπή της επίθεσης. Πηγές που επικαλείται το ισραηλινό μέσο συνδέουν την επιχείρηση με την αυξανόμενη πρόθεση της Τεχεράνης να πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων στο εξωτερικό.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την αντιπαράθεσή του με το Ισραήλ ως ανοιχτή υπόθεση, γεγονός που, κατά την εκτίμησή τους, ενισχύει τον κίνδυνο νέων επιχειρήσεων εναντίον ισραηλινών συμφερόντων σε διάφορες χώρες.

Τα προφίλ των δύο Ιρανών και ο ρόλος τους στο δίκτυο

Ο Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ κατονομάζεται από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας ως ο άνθρωπος που καθοδηγούσε το εγκληματικό δίκτυο και έδινε εντολές στους εκτελεστές για την προετοιμασία της επίθεσης στην Ελλάδα.

Ο Ιρανός υπήκοος βρίσκεται στο Ιράν και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διατηρεί επαφές με πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών της Τεχεράνης.

Για την υλοποίηση του σχεδίου χρησιμοποίησε διαύλους του οργανωμένου εγκλήματος, με βασικό ενδιάμεσο τον Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι. Μέσω των διασυνδέσεών του με εγκληματικές οργανώσεις, ο Ζιντάστι ανέλαβε να εντοπίσει πρόσωπα στη Βόρεια Μακεδονία που θα μπορούσαν να εκτελέσουν τις εντολές του Μαβανέχ.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι μέλη του δικτύου πραγματοποιούσαν μυστικές συναντήσεις σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ιράν, όπου διατηρούσαν επαφές με τον άνθρωπο που συντόνιζε την επιχείρηση.

Ο Νατζί Ιμπραχίμ Σαρίφι Ζιντάστι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του εγκληματικού δικτύου που οι αμερικανικές αρχές συνδέουν με απαγωγές και δολοφονίες αντιπάλων του ιρανικού καθεστώτος στο εξωτερικό.

Ο Ιρανός διακινητής ναρκωτικών έχει συνδεθεί με επιχειρήσεις σε διαφορετικές χώρες, με τη στρατολόγηση μελών της εγκληματικής οργάνωσης μοτοσικλετιστών Hells Angels και με σχεδιαζόμενες δολοφονίες για λογαριασμό της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, το δίκτυό του λειτουργεί κατ’ εντολή του υπουργείου Πληροφοριών και Ασφάλειας του Ιράν (MOIS), αναλαμβάνοντας επιχειρήσεις εναντίον αντιφρονούντων, δημοσιογράφων, ακτιβιστών και πρώην αξιωματούχων.

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι ιρανικές υπηρεσίες παρέχουν προστασία στον Ζιντάστι και στους συνεργάτες του, επιτρέποντάς τους να συνεχίζουν την εγκληματική τους δραστηριότητα και να διατηρούν σημαντική οικονομική ισχύ και πολυτελή βίο.

Από τις φυλακές του Ιράν στην Τουρκία

Ο Ζιντάστι γεννήθηκε στην Ουρμία του δυτικού Ιράν. Σύμφωνα με έρευνες του Iran International, το 1996 συνελήφθη για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και καταδικάστηκε σε θάνατο.

Κατά τη διάρκεια μεταγωγής του, ο Ζιντάστι και συνεργός του σκότωσαν σωφρονιστικό υπάλληλο και κατάφεραν να διαφύγουν. Στη συνέχεια, ο Ιρανός κατέφυγε στην Τουρκία, όπου δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών και ανέπτυξε επαφές με πρόσωπα του οργανωμένου εγκλήματος.

Η δραστηριότητά του επεκτάθηκε σταδιακά και σε άλλες χώρες, με τις διωκτικές αρχές να τον συνδέουν με μεταφορές μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης, ξέπλυμα χρήματος και βίαιες συγκρούσεις μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με έρευνα του Iran International, ο Ζιντάστι κατάφερε να εξασφαλίσει ισχυρή παρουσία στο εμπόριο ναρκωτικών χάρη στην υποστήριξη παραγόντων που συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το μέσο υποστήριξε ότι το δίκτυό του διακινούσε περισσότερο από το 20% των ναρκωτικών στην ιρανική επικράτεια και περίπου το 35% εκείνων που διανέμονταν στην Τεχεράνη.

Οι δολοφονίες στην Κωνσταντινούπολη και η απαγωγή του Χαμπίμπ Τσαάμπ

Οι αμερικανικές αρχές έχουν συνδέσει το εγκληματικό δίκτυο του Ζιντάστι με σειρά επιχειρήσεων εναντίον προσώπων που είχαν επικρίνει δημόσια το ιρανικό καθεστώς.

Μία από τις υποθέσεις αφορά τη δολοφονία του Σαΐντ Καριμιάν, ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού GEM TV, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 2017. Οι τουρκικές αρχές συνέδεσαν συνεργάτες του Ζιντάστι με την υπόθεση.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2019, στην Κωνσταντινούπολη δολοφονήθηκε ο Μασούντ Μολαβί Βαρνταντζανί, πρώην στέλεχος των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο οποίος είχε δημοσιοποιήσει καταγγελίες για υποθέσεις διαφθοράς του καθεστώτος.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών αποδίδει τη συγκεκριμένη δολοφονία σε συνεργάτες του Ζιντάστι, επισημαίνοντας ότι η επιχείρηση οργανώθηκε για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών.

Στο δίκτυο αποδίδεται επίσης η απαγωγή του Χαμπίμπ Τσαάμπ, Ιρανοσουηδού αντιφρονούντος και στελέχους αυτονομιστικής οργάνωσης, τον Οκτώβριο του 2020.

Ο Τσαάμπ ταξίδεψε από τη Σουηδία στην Κωνσταντινούπολη, όπου, σύμφωνα με την τουρκική έρευνα, παρασύρθηκε σε συνάντηση με γυναίκα που γνώριζε. Εκεί ναρκώθηκε, ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε οδικώς προς τα σύνορα με το Ιράν.

Η επιχείρηση αποδόθηκε σε συνεργάτες του Ζιντάστι. Μετά τη μεταφορά του στην Τεχεράνη, ο Τσαάμπ φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο. Η ποινή εκτελέστηκε τον Μάιο του 2023, ύστερα από δίκη που επικρίθηκε διεθνώς για την απουσία εγγυήσεων δίκαιης διαδικασίας.

Η συνεργασία με τους Hells Angels και το συμβόλαιο των 350.000 δολαρίων

Η εγκληματική δραστηριότητα του δικτύου επεκτάθηκε και στη Βόρεια Αμερική, όπου οι αμερικανικές αρχές αποκάλυψαν σχέδιο δολοφονίας δύο ανθρώπων που είχαν διαφύγει από το Ιράν και είχαν εγκατασταθεί στην πολιτεία Μέριλαντ των ΗΠΑ.

Τον Ιανουάριο του 2024, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του Ζιντάστι και δύο Καναδών υπηκόων, του Ντέιμιον Ράιαν και του Άνταμ Πίρσον, για τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό των δολοφονιών.

Ο Ράιαν ήταν μέλος της εγκληματικής οργάνωσης μοτοσικλετιστών Hells Angels, ενώ ο Πίρσον διατηρούσε επίσης διασυνδέσεις με την οργάνωση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν την κρυπτογραφημένη εφαρμογή SkyECC για να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και να οργανώνουν τις επιθέσεις.

Στις συνομιλίες περιλαμβάνονταν φωτογραφίες, διευθύνσεις, χάρτες και λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης των δολοφονιών. Οι ύποπτοι συζητούσαν ακόμη και τα σημεία στα οποία θα πυροβολούσαν τα θύματα.

Για την εκτέλεση του σχεδίου είχε συμφωνηθεί αμοιβή 350.000 δολαρίων, με επιπλέον 20.000 δολάρια για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης.

Η σχεδιαζόμενη επίθεση αποτράπηκε. Ο Ζιντάστι παρέμεινε στο Ιράν, ενώ οι δύο Καναδοί βρίσκονταν ήδη υπό κράτηση για άλλες υποθέσεις όταν οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν τις κατηγορίες.

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα και οι διεθνείς κυρώσεις

Παρά τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει στο εξωτερικό, ο Ζιντάστι είχε αναπτύξει και δημόσια δραστηριότητα στο Ιράν, εμφανιζόμενος ως υποστηρικτής φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών.

Σύμφωνα με το Iran International, συνδεόταν με ίδρυμα που χρηματοδοτούσε την κατασκευή σχολείων και άλλων κτιρίων. Τον Δεκέμβριο του 2022, μάλιστα, τιμήθηκε σε εκδήλωση του ιρανικού υπουργείου Παιδείας για τη συμμετοχή του σε δράσεις κατασκευής σχολικών εγκαταστάσεων.

Στις 29 Ιανουαρίου 2024, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσαν κυρώσεις εναντίον του Ζιντάστι και του εγκληματικού του δικτύου, κατηγορώντας τους για συμμετοχή σε απαγωγές και σχεδιαζόμενες δολοφονίες αντιφρονούντων για λογαριασμό του ιρανικού καθεστώτος.

Ακολούθησε, στις 15 Ιουλίου 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επέβαλε περιοριστικά μέτρα στον Ζιντάστι, σε συνεργάτες του και στο δίκτυό του για συμμετοχή σε επιχειρήσεις διακρατικής καταστολής και σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση διάθεσης οικονομικών πόρων και ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στον σχετικό κατάλογο της ΕΕ.

Το χρονικό της εξάρθρωσης του δικτύου στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των μελών του δικτύου ξεκίνησε στις αρχές του 2026, όταν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) άρχισε να συνεργάζεται με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και άλλες ξένες υπηρεσίες για τη διερεύνηση πιθανών σχεδίων επιθέσεων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τον Μάρτιο του 2026 περιήλθαν στην ΕΥΠ πληροφορίες για τη δράση του συγκεκριμένου κυκλώματος. Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και τις αμερικανικές αρχές, και ακολούθησε πολύμηνη ανταλλαγή πληροφοριών.

Οι έρευνες έδειξαν ότι μέλη του δικτύου είχαν πραγματοποιήσει ταξίδια στο Ιράν και σε άλλη χώρα του Κόλπου, όπου συναντήθηκαν με τον Ιρανό συντονιστή και έλαβαν οδηγίες σχετικά με τη σχεδιαζόμενη επιχείρηση.

Η σύλληψη του 30χρονου στον Έβρο

Καθοριστικό στοιχείο στην εξέλιξη της έρευνας αποτέλεσε ο εντοπισμός ενός 30χρονου υπηκόου Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από στελέχη της ΕΥΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 30χρονος εισήλθε στην Ελλάδα στις 27 Οκτωβρίου 2026. Οι ελληνικές υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι σχεδίαζε να αναχωρήσει την ίδια ημέρα για γειτονική χώρα και ενημέρωσαν τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Ο άνδρας συνελήφθη στις 27 Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού Έβρου, καθώς σε βάρος του είχε επιβληθεί το διοικητικό μέτρο της απέλασης από την Ελλάδα.

Ακολούθησε η κράτησή του και στις 12 Νοεμβρίου μεταφέρθηκε στη Βόρεια Μακεδονία, στο πλαίσιο της διαδικασίας απέλασής του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 30χρονος αρχικά υποστήριξε ότι η μετακίνησή του συνδεόταν με επαγγελματικές υποχρεώσεις. Στη συνέχεια, ωστόσο, παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στο δίκτυο και περιέγραψε τον ρόλο των προσώπων που είχαν στρατολογηθεί για την πραγματοποίηση της επίθεσης στην Ελλάδα.

Οι πληροφορίες που προέκυψαν συνέβαλαν στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και στις επιχειρήσεις των αρχών της Βόρειας Μακεδονίας.

Οι συλλήψεις στα Σκόπια και το Κουμάνοβο

Η πολύμηνη συνεργασία των υπηρεσιών ασφαλείας οδήγησε στην ταυτοποίηση έξι υπηκόων της Βόρειας Μακεδονίας, ηλικίας 29 έως 73 ετών, οι οποίοι συνδέονται με την προετοιμασία της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Από αυτούς, πέντε συνελήφθησαν, ενώ το έκτο πρόσωπο αναζητείται. Τέσσερις από τις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές των Σκοπίων και του Κουμάνοβο, ενώ ο πέμπτος είχε εντοπιστεί στην Ελλάδα.

Οι τέσσερις συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι για 30 ημέρες και μεταφέρθηκαν σε φυλακές των Σκοπίων, ενώ σε έναν ακόμη εμπλεκόμενο επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας ανέφερε για την υπόθεση:

«Διαπιστώθηκε η αμοιβαία σύνδεση των ατόμων, καθώς και η σύνδεσή τους με αλλοδαπούς πολίτες. Διαπιστώθηκε ότι σκόπευαν να διαπράξουν τρομοκρατική πράξη εναντίον στόχου στο έδαφος άλλης χώρας».

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, ηλεκτρονικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, σημειωματάρια με επαφές και ένα σκίτσο στο οποίο είχε σημειωθεί συγκεκριμένη τοποθεσία.

Κατασχέθηκαν επίσης πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά, ορισμένα από τα οποία δεν συνοδεύονταν από τις απαιτούμενες άδειες. Τα ευρήματα αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω ανάλυσης και πραγματογνωμοσύνης.

Οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που προέκυψαν από τις κατασχέσεις, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τις επαφές των εμπλεκομένων και τον ακριβή ρόλο κάθε προσώπου.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας συνεχίζουν τη συνεργασία τους για τη διερεύνηση των διασυνδέσεων του δικτύου με πρόσωπα στο εξωτερικό, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η αναζήτηση του έκτου υπόπτου.