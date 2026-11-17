Μία οικογενειακή τραγωδία κρύβεται πίσω από ένα πρωτοφανές περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από μερικούς μήνες σε σπίτι, στο Χαλάνδρι, όπου ένας 54χρονος επιτέθηκε στην 49χρονη αδελφή του, η οποία, πλέον, έχει χάσει την όρασή της.

Σύμφωνα με το Mega, η μητέρα έχει άνοια, ενώ ο αδελφός πάσχει από μία ψυχική διαταραχή. Σε μία κρίση που υπέστη, επιτέθηκε άγρια στην αδελφή του και την τύφλωσε. Το θύμα της επίθεσης μίλησε στην εκπομπή LiveNews και περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές, που έζησε.

«Με κυνηγούσε από δωμάτιο σε δωμάτιο και μετά στη βεράντα»

Η άτυχη γυναίκα δέχτηκε την ξαφνική επίθεση του αδελφού της, ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο της μητέρας της.

«Την ώρα που προσπαθούσα να βοηθήσω τη μητέρα μου, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγο, μου επιτέθηκε. Ήταν ο ίδιος μέσα σε ένα θρησκευτικό παραλήρημα. Με κυνηγούσε από δωμάτιο σε δωμάτιο και μετά στη βεράντα, εκεί που υπήρχε το φως, όπως είπε, το απόλυτο φως», λέει το θύμα της επίθεσης.

«Η μάνα μου ήταν στο δωμάτιό της. Η αδελφή μου στην αρχή μου απαντούσε, αλλά μετά βγήκε στο μπαλκόνι για να με αποφύγει κι εγώ την κυνήγησα μέχρι εκεί», λέει ο δράστης της επίθεσης και προσθέτει: «Με τα χέρια μου της έβγαλα τα μάτια. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Έτσι μου ήρθε. Δεν ξέρω τι έφταιξε, ίσως αυτά που διαβάζω τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι περισσότερο ότι το έκανα ασυναίσθητα. Είμαι ακόμη προβληματισμένος για το αν με επηρέασαν αυτά που έχω διαβάσει».

«Είμαι 100% τυφλή»

Η γυναίκα περιγράφει: «Μου έλεγε να επαναλάβω θρησκευτικές φράσεις τις οποίες εγώ κάποια στιγμή τις έλεγα, αλλά μου έλεγε “με κοροιδεύεις;”. Δηλαδή προσπαθούσα κάπως να συμβαδίσω με αυτό που έλεγε για να σωθώ κιόλας, αλλά δυστυχώς είχε αυτή την κατάληξη και δεν ξέρω τι κατάληξη θα είχε αν δεν υπήρχαν οι γείτονες να φωνάξουν Αστυνομία και ΕΚΑΒ».

«Στην ουσία ήταν σαν να έκανε κάποια θυσία. Με ξάπλωσε κάτω στη βεράντα και με τα ίδια του τα χέρια μου πίεζε πάρα πολύ έντονα αρκετή ώρα τα μάτια μου, με αποτέλεσμα τώρα εγώ να μην βλέπω καθόλου. Είμαι 100% τυφλή».

Η γυναίκα περνάει έναν αδιανόητο Γολγοθά μετά το πρωινό εκείνο του περασμένου Ιανουαρίου, όταν δέχτηκε την επίθεση από τον αδελφό της, με συνέπεια να αλλάξει για πάντα η ζωή της.

Την προηγούμενη ημέρα, ο 54χρονος είχε επισκεφτεί νοσοκομείο, όπου του χορηγήθηκε αγωγή για τα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Μία ημέρα μετά, έγινε η επίθεση. Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχτηκε ενώπιον αστυνομικών ότι ουδέποτε πήρε τα φάρμακα που του χορηγήθηκαν.

«Είμαι προβληματισμένος τον τελευταίο καιρό. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα που μου λένε ότι η αδελφή μου δεν θα ξαναδεί», λέει ο αδελφός.

«Από τα μάτια βγαίνει η ψυχή»

Ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης, που αδυνατεί να ξεχάσει τις εικόνες που είδε, περιγράφει: «Άκουσα τις φωνές και έτρεξα να δω τι συμβαίνει. Είδα αίματα στο κάγκελο του μπαλκονιού. Άκουσα τον αδελφό να φωνάζει “εγώ θα σε σώσω από το κακό, από τα μάτια βγαίνει η ψυχή, πρώτα θα σου βγάλω τα μάτια και μετά την ψυχή, τώρα θα σε κάνω άγγελο”».