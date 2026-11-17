Σε τρία χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 25χρονος στη Θεσσαλονίκη, επειδή κοινοποίησε σε τρίτο πρόσωπο προσωπικές συνομιλίες που είχε ανταλλάξει με 24χρονο, αποκαλύπτοντας στοιχεία για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο, κατά πλειοψηφία, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη βλάβη, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.

Παράλληλα, το δικαστήριο αθώωσε τον 25χρονο από την κατηγορία της δημοσιοποίησης φωτογραφιών προσωπικού χαρακτήρα, πορνογραφικού περιεχομένου, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένες εικόνες είχαν αποσταλεί με δυνατότητα προβολής μόνο μία φορά. Επομένως, όταν κοινοποιήθηκαν τα στιγμιότυπα της συνομιλίας, οι φωτογραφίες δεν ήταν πλέον ορατές.

Η γνωριμία και η διαρροή των συνομιλιών

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, όταν οι δύο νεαροί γνωρίστηκαν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Όπως κατέθεσε ο 24χρονος, αρχικά αντάλλαξαν μηνύματα στο πλαίσιο μιας γνωριμίας και στη συνέχεια φωτογραφίες, τόσο απλές όσο και προσωπικού χαρακτήρα.

Μετά την αρχική τους επικοινωνία, διαπίστωσαν ότι υπήρχε αμοιβαία συμπάθεια και αποφάσισαν να συνεχίσουν να συνομιλούν σε διαφορετική εφαρμογή. Ωστόσο, η επικοινωνία τους διακόπηκε έπειτα από μόλις δύο ημέρες.

Ο 24χρονος ανέφερε ότι είχε στείλει στον κατηγορούμενο τουλάχιστον τρεις προσωπικές φωτογραφίες. Το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 25χρονος απέστειλε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στιγμιότυπα από τη μεταξύ τους συνομιλία σε συμφοιτητή και φίλο του 24χρονου, αποκαλύπτοντας έτσι πληροφορίες για την προσωπική του ζωή.

«Φοβήθηκα ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος»

Κατά την κατάθεσή του, ο 24χρονος υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος είχε πρόθεση να τον βλάψει, ενώ αναφέρθηκε και στην απόφασή του να μοιραστεί προσωπικό φωτογραφικό υλικό.

«Πιστεύω ότι ήθελε να με βλάψει. Ήταν αφέλειά μου, χαζομάρα μου. Δεν συνηθίζω να μοιράζομαι προσωπικές φωτογραφίες», ανέφερε.

Περιγράφοντας τις συνέπειες της αποκάλυψης του σεξουαλικού του προσανατολισμού, εξήγησε ότι μέχρι τότε ούτε οι γονείς του ούτε οι φίλοι του γνώριζαν τη συγκεκριμένη πτυχή της προσωπικής του ζωής. Όπως κατέθεσε, μετά τη διαρροή των συνομιλιών, ορισμένα πρόσωπα απομακρύνθηκαν από τον κοινωνικό του κύκλο, γεγονός που του προκάλεσε φόβο και ανασφάλεια.

«Κάποιοι απομακρύνθηκαν από τον κύκλο μου. Φοβήθηκα ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος. Όλη αυτή η κατάσταση, πέρα από τον φόβο που μου δημιούργησε, είναι σαν θηλιά στον λαιμό μου. Δεν έχω καταφέρει να μιλήσω σε ψυχολόγο ακόμη, ούτε να γνωρίσω κάποιον άνθρωπο», κατέθεσε ο 24χρονος.

Η απολογία του 25χρονου

Απολογούμενος ενώπιον του δικαστηρίου, ο 25χρονος παραδέχθηκε ότι κοινοποίησε τα προσωπικά μηνύματα, υποστήριξε όμως ότι δεν απέστειλε φωτογραφίες, παρά μόνο στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) από τη συνομιλία τους.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, την οποία απέδωσε σε παρορμητική συμπεριφορά.

«Ήταν μια στιγμιαία επιπολαιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απολογία του.