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Μήνυμα για τη σημασία της προάσπισης της Δημοκρατίας και του σεβασμού στους θεσμούς έστειλε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

«Τιμούμε πάντα τους αγώνες και όσους έδωσαν τη ζωή τους για τη Δημοκρατία»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τίμησε την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σημασία των αγώνων για την ελευθερία και τη Δημοκρατία.

«Οι φοιτητές στάθηκαν απέναντι στα τανκς, με όπλο το δίκιο τους και τη δίψα για Ελευθερία και Δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός επισήμανε ότι, 53 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, η Ελλάδα συνεχίζει την πορεία της με θεμέλιο τις δημοκρατικές αρχές και αξίες, έχοντας ως γνώμονα τη συλλογική ευημερία και την ενότητα των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διαρκούς προάσπισης της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι «η Δημοκρατία, όμως, δεν είναι ποτέ δεδομένη».

Όπως τόνισε, η λειτουργία της προϋποθέτει σεβασμό στους θεσμούς, στους πολιτικούς αντιπάλους και στο κράτος δικαίου, ενώ παραμένει ζωντανή μέσα από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης, αναφέροντας: «Τιμούμε πάντα τους αγώνες και όσους έδωσαν τη ζωή τους για τη Δημοκρατία».