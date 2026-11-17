Ο υπουργός Υγείας για ακόμα μία φορά βρίσκεται στο επίκεντρο μίας νέας αντιπαράθεσης, με αφορμή αυτή τη φορά τις δηλώσεις του για το πόρισμα του εισαγγελέα Δημήτρη Τσεβά ως προς το τι έγινε τη νύχτα του Πολυτεχνείου και τα θύματα εκείνης της νύχτας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης έγινε δέκτης σκληρής κριτικής και ένας εκ των “κατηγόρων” του ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης. Με ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβήτησε τους νεκρούς και ότι αποδέχεται πλήρως το πόρισμα.

Αναλυτικότερα, ο Παύλος Χρηστίδης άσκησε κριτική στον υπουργό, αναφέροντας:

«Αν ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να μάθει την ιστορία, θα μπορούσε να έρθει στο κοιμητήριο Ζωγράφου. Εκεί που σήμερα τιμήσαμε την μνήμη του Δημήτρη Θεοδωρά, του Διομήδη Κομνηνού και του Μιχάλη Μυρογιάννη. Δεν ενδιαφέρεται όμως για να μάθει ιστορία. Παρά μόνο για την προσωπική προβολή και την τραμπικη του καμπάνια. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη».

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι και τα τρία πρόσωπα που ανέφερε ο Παύλος Χρηστίδης περιλαμβάνονται στον κατάλογο των νεκρών του πορίσματος Τσεβά, το οποίο ο ίδιος έχει δηλώσει ότι αποδέχεται πλήρως.

Μάλιστα, παρέθεσε τα σχετικά αποσπάσματα του πορίσματος, στα οποία αναφέρονται ο Δημήτρης Θεοδώρας, 6 ετών, στην οδό Ορεινής Ταξιαρχίας στου Ζωγράφου στις 17 Νοεμβρίου 1973, ο Διομήδης Κομνηνός, 17 ετών, έξω από το Πολυτεχνείο στις 16 Νοεμβρίου 1973, και ο Μιχάλης Μυρογιάννης, 20 ετών, στη διασταύρωση Πατησίων και Στουρνάρη στις 18 Νοεμβρίου 1973.

«Δηλαδή εγώ ανέφερα και τους 3 νεκρούς που «τιμά» ο κ. Χρηστίδης. Δεν τους αμφισβήτησα αντιθέτως είπα ότι αποδέχομαι πλήρως το πόρισμα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας την επίθεσή του στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Υγείας τον χαρακτήρισε «συμπαθή αλλά λίγο», υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει το περιεχόμενο και τον χρόνο σύνταξης του πορίσματος Τσεβά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το πόρισμα Τσεβά αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, το μοναδικό επίσημο πόρισμα του ελληνικού κράτους για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου.