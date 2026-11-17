Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με χρηματικό βοήθημα ύψους 1.500 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην οικογένεια απαντά η Κάσος στο δημογραφικό πρόβλημα. Σύμφωνα με απόφαση του Δήμου του νησιού το επίδομα θα καταβάλλεται εφάπαξ και δίχως εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Το μέτρο ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2025

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025, ενώ η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026.

Στόχος της δημοτικής Αρχής είναι η ουσιαστική ενίσχυση των οικογενειών που ζουν μόνιμα στο ακριτικό νησί, αλλά και η αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, για τη χορήγηση του επιδόματος αρκεί τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να είναι δημότης του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου και ταυτόχρονα να διαμένει μόνιμα στο νησί. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται να πληρούνται και από τους δύο γονείς.

Το βοήθημα χορηγείται ανεξάρτητα από το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση των δικαιούχων. Η ρύθμιση καλύπτει αναδρομικά τις γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.