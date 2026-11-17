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Αναβίωσαν για άλλη μια φορά σήμερα οι τραγικές στιγμές του ομαδικού βιασμού και της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη, τον Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο, αυτή τη φορά στη δικαστική αίθουσα του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η εισαγγελέας, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ελένη Καρκαμπούνα πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος επανεξέτασης της υπ’ αριθμόν 747/2024 απόφασης του Αρείου Πάγου, με την οποία είχαν απορριφθεί ως αβάσιμες τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν υποβάλει οι δύο καταδικασθέντες για τον βιασμό και τη δολοφονία της 21χρονης φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Η απόφαση του Εφετείου

Το Α’ Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών πριν από τέσσερα χρόνια (απόφαση 349/2022) κήρυξε τους δύο κατηγορούμενους ένοχους για τις αξιόποινες πράξεις:

α) της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τελεσθείσα από κοινού και

β) του (ομαδικού) βιασμού από δύο δράστες που ενεργούσαν από κοινού

και τους καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη και κάθειρξη 15 ετών, αντίστοιχα, χωρίς να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου και το αίτημα επανεξέτασης

Στο επίκεντρο τώρα βρίσκεται η υπ’ αριθμόν 747/2024 απόφαση του Αρείου Πάγου. Με αυτήν, το ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, απέρριψε ως αβάσιμες τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν υποβάλει οι δύο άνδρες, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών για τη δολοφονία και τον ομαδικό βιασμό της άτυχης φοιτήτριας.

Συγκεκριμένα, ο συνήγορος του Έλληνα καταδικασθέντα Χάρης Αμπράζης, κατέθεσε αίτηση επανεξέτασης, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου είναι εσφαλμένη.

Αναλυτικότερα, ζητεί να επανεξεταστεί η 747/2024 απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα των καταδικασθέντων να αναιρεθεί η απόφαση του ΜΟΔ Αθηνών ως εσφαλμένη.

Ο συνήγορος του Έλληνα καταδικασθέντα κατά την σημερινή ακροαματική διαδικασία στο ΣΤ΄ Τμήμα, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σταυρούλα Κουσουλού και εισαγγελέα την αντεισαγγελέα Ελένη Καρκαμπούνα, επικαλέστηκε δικονομικούς λόγους αλλά και ότι υπήρξε αντιστροφή των πειστηρίων και ότι η δικαστική απόφαση επικαλείται παραπειστήρια, ενώ υπήρξε παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας ακόμη και από πολιτικά πρόσωπα.

Ακόμη υποστηρίχθηκε ότι η απόφαση του ΜΟΔ πάσχει λόγω απόλυτης ακυρότητας κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, έλλειψη ακρόασης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, που επιβάλλει το Σύνταγμα και η Ποινική νομοθεσία, αλλά και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.

Το δικαστήριο καλείται δηλαδή να αποφανθεί για τη νομική ορθότητα της προηγούμενης απόφασής του (747/2024) και συγκεκριμένα αν υπάρχουν πλημμέλειες που να δικαιολογούν την επανεξέταση των αναιρετικών λόγων που προβάλει ο ένας εκ των δυο κατηγορουμένων και όχι ο δεύτερος καταδικασθέντας αλβανικής καταγωγής. Δηλαδή, δεν ζητεί την επανάληψη της δίκης, ούτε να εξεταστεί από την αρχή η ενοχή των δύο καταδικασθέντων.

Αναλυτικότερα, η υπεράσπιση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκαν τα αποδεικτικά στοιχεία και υποστήριξε ότι ο εντολέας του είναι αριστερόχειρας, ενώ, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τα περισσότερα τραύματα στο σώμα της φοιτήτριας θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από δεξιόχειρα.

Ακόμα επικαλέστηκε ότι τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο σίδερο σιδερώματος που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση ανήκουν αποκλειστικά στον συγκατηγορούμενο αλβανικής καταγωγής.

Από την πλευρά της οικογένειας της Ελένης Τοπαλούδη, ο δικηγόρος Ευάγγελος Γκιούγκης υποστήριξε ότι οι διαδικασίες τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό διεξήχθησαν σύμφωνα με τις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης.