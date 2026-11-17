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Στη σύλληψη ενός 76χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο, καθώς ψέκαζε με χλωρίνη τροφή που προοριζόταν για τη σίτιση αδέσποτων ζώων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου 2026, όταν ο ηλικιωμένος έγινε αντιληπτός από κατοίκους της περιοχής να ρίχνει καυστικό υγρό, και συγκεκριμένα χλωρίνη, σε ξηρά τροφή που είχε τοποθετηθεί για τα αδέσποτα.

Οι αυτόπτες μάρτυρες ενημέρωσαν τις Αρχές και αστυνομικοί του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου αναζήτησαν και εντόπισαν τον 76χρονο, προχωρώντας στη σύλληψή του. Παράλληλα, κατασχέθηκε φιάλη που περιείχε το καυστικό υγρό.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.