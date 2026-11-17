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Σημαντικές αλλαγές στις αποδοχές τους αναμένεται να δουν το επόμενο έτος χιλιάδες εργαζόμενοι, λόγω της ενεργοποίησης των νέων τριετιών, της προγραμματισμένης αύξησης του κατώτατου μισθού και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Αναλυτικά:

Τριετίες του 2027

Δικαίωμα μισθολογικής προσαύξησης 10% αποκτούν από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι εργαζόμενοι που συμπληρώνουν 3 έτη αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας. Αυτό αφορά κυρίως εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και που συμπληρώνουν την πρώτη τους τριετία μετά το «ξεπάγωμα» των τριετιών, την 1η Ιανουαρίου 2024.

Σύμφωνα με τον σημερινό κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μικτά, η προσαύξηση του10% αντιστοιχεί σε 92 ευρώ σε μηνιαία βάση και ανεβαίνουν οι αποδοχές στα 1.012 ευρώ.

Κατώτατος μισθός

Ο νέος κατώτατος μισθός αναμένεται να ανέβει από την 1η Απριλίου 2027 στα 960 ευρώ μικτά από 920 ευρώ που είναι σήμερα.

Εάν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, τότε οι αποδοχές θα είναι:

960 ευρώ χωρίς τριετία

1.056 ευρώ με μια μία τριετία

1.152 ευρώ με δύο τριετίες

1.248 ευρώ με τρεις τριετίες

Οι εισφορές και οι καθαρές αποδοχές

Τον Απρίλιο του 2027 αναμένεται να υπάρξει έξτρα ενίσχυση από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως, για μικτό μισθό 1.500 ευρώ οι κρατήσεις μειώνονται σε 7,50 ευρώ σε μηνιαία βάση, ενώ για μισθό 2.000 ευρώ σε 10 ευρώ.