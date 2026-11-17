Καμπανάκι για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της Ελλάδας έκρουσε η Κομισιόν μέσω της έκθεσης της για φθινοπωρινές προβλέψεις για τη χώρα μας.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας αναμένεται να επιβραδυνθεί αλλά θα παραμείνει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και θα συνεχιστεί το φαινόμενο της ακρίβειας το επόμενο διάστημα λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους. Ειδικότερα, για το 2026 ο πήχης θα παραμείνει στο 1,8%, ωστόσο για το 2027 και το 2028,τοποθετήθηκε χαμηλότερα για το 2027 και το 2028 και συγκεκριμένα στο 1,5%, πλησιάζοντας περισσότερο το ευρωπαϊκό μπλοκ,

Στην εξέλιξη αυτή συντέλεσαν διάφοροι παράγοντες όπως στο ότι μειώθηκαν οι επενδύσεις με φόντο το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και στο ότι πιστωτικές συνθήκες έγιναν πιο «σφιχτές» και στο ότι λήγει σταδιακά το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Κομισιόν αναμένεται να υπάρξει απότομο «φρένο» στις επενδύσεις στο +2,5% και στο +2,6% τα επόμενα 2 χρόνια από +7,3 που ήταν το 2026. Ωστόσο, το κείμενο του προσχεδίου του προϋπολογισμού αναφέρει πως η ελληνική οικονομία εκτιμάται πως θα” τρέξει” με ρυθμό ανάπτυξης 2,3% το 2027, καθώς βασίζεται στο ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις κατά 7,9%.

Ο πληθωρισμός και η ανεργία

Επιπλέον η Κομισιόν αναφέρεται στον πληθωρισμό και εκτιμά πως θα ανέλθει στο 4,1% το 2026 και στο 3,2% του 2027 από 3,7% και 2,4% που ήταν αντίστοιχα οι εκτιμήσεις του Μαΐου. Το 2028 προβλέπεται να παραμείνει στο 2,4%. Ακόμη η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 1,5% το 2026, στο 1,3% το 2027 και στο 1,4% το 2028 από 2% που ήταν το 2025.

Όσον αφορά την ανεργία, εκτιμά πως θα εξακολουθεί να να μειώνεται με βραδύτερο ρυθμό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Κομισιόν, η ανεργία φαίνεται πως θα πέσει στο 8,4% το 2026, στο 8% το 2027 και στο 7,7% το 2028.

Και αναφέρεται και στον ρυθμό αποταμίευσης των νοικοκυριών.Όπως υποστηρίζει η Κομισιόν, αυτός προβλέπεται να πέσει φέτος στο -3,1% και να περιοριστεί στο -2% και -2,2% τα επόμενα 2 χρόνια.

Για έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η Κομισιόν “βλέπει” ότι αυτό θα ανέλθει στο -6,3% και θα μειωθεί στο -5,9% τα επόμενα δύο χρόνια.

Τα πρωτογενή πλεονάσματα

Μάλιστα σύμφωνα με την Κομισιόν, το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται πως θα πάει στο 0,9% το 2026 από 2% του ΑΕΠ το 2025 και στο 0,7% το 2027 και στο 0,2% το 2028. Ανίστοιχα, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να ανέλθει στο 4,1% από 5,1% το 2025 και την επόμενη διετία σε 3,7% και σε 3,4%. Οσον αφορά το χρέος, επισημαίνεται πως αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω ο δείκτης προς το ΑΕΠ από 135,7% το 2026 σε 130,7% το 2027 και 126,6% το 2028 λόγω των πρωτογενών πλεονασμάτων και της χρήσης των αποθεματικών για αποπληρωμές χρέους αλλά και της ισχυρής ανάπτυξης του ονομαστικού ΑΕΠ .