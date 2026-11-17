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Συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης (17/11) ο Τάσος Ποτσέπης σε strip club στο Χαϊδάρι.

Περίπου μισή ώρα μετά τη 1 αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών έφτασαν στο νυχτερινό κέντρο και εντόπισαν τον Τάσο Ποτσέπη να κάθεται σε ένα τραπέζι μαζί με τον αδελφό του, Κωνσταντίνο, ο οποίος υπηρετεί στην ΕΛ.ΑΣ. και τον Ριχάρδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν στο τραπέζι ο Τάσος Ποτσέπης, γνωστός και ως «Αγάπη Μόνο», φέρεται να τους εξύβρισε. Οι αστυνομικοί ζήτησαν εξηγήσεις και τον ενημέρωσαν ότι θα υποβληθεί σε έλεγχο, ζητώντας του να τους ακολουθήσει έξω από το κατάστημα.

Εκείνος συνέχιζε το υβρεολόγιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και αντιστάθηκε. Στο μεταξύ η παρέα του προσπαθούσε να τον ηρεμήσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Τάσος Ποτσέπης φέρεται να απείλησε και έναν αστυνομικό και συνελήφθη. Σήμερα περνά Αυτόφωρο.