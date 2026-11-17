Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε 35χρονο καταζητούμενο αλλοδαπό, ο οποίος συνελήφθη μαζί με 52χρονο ομοεθνή του έπειτα από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η Αστυνομία αναφέρει:

«Η παρατηρητικότητα αστυνομικού του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου που βρισκόταν εκτός Υπηρεσίας και οι άμεσες ενέργειες τόσο του ίδιου, όσο και συναδέλφων του της ίδιας Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, οδήγησαν στη σύλληψη 35χρονου αλλοδαπού καταζητούμενου, καθώς και 52χρονου ομοεθνή του.

Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες χθες (16-11-2026), ο εν λόγω αστυνομικός, ενώ κινούνταν σε περιοχή του κέντρου πόλης, αντιλήφθηκε ότι σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο επέβαινε ως οδηγός ο προαναφερόμενος 35χρονος άντρας, στο πρόσωπο του οποίου αναγνώρισε το άτομο που, τον Ιούνιο του 2025, διέφυγε έπειτα από την προσαγωγή του στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε διατακτικό έγγραφο για εκτέλεση φυλακιστηρίου.

Άμεσα ενημέρωσε το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, με τους αστυνομικούς σταθμούς να προστρέχουν στο σημείο. Παρά τα ηχητικά και φωτεινά σήματα που πραγματοποιήθηκαν για την στάση και ακινητοποίηση του οχήματος, η πορεία του συνεχίστηκε με επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίαση ερυθρών σηματοδοτών. Ο 35χρονος οδηγός μαζί με τον 52χρονο συνοδηγό προσπάθησαν να διαφύγουν εγκαταλείποντας το αυτοκίνητο και κινούμενοι σε διαφορετικές κατευθύνσεις, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και παρά την αντίσταση που προέβαλαν, από την οποία τραυματίστηκε αστυνομικός, συνελήφθησαν.

Ακολούθησε έρευνα με αποτέλεσμα τον εντοπισμό διαρρηκτικών εργαλείων εντός του οχήματος και την κατάσχεση (725) τουρκικών λιρών, (55) ευρώ και (5) δολαρίων Η.Π.Α., ενώ από την προανάκριση, προέκυψε ότι σε βάρος του 35χρονου αλλοδαπού εκκρεμεί απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (8) ετών και (6) μηνών, για «Διακεκριμένη περίπτωση κλοπής», «Σύσταση και Συμμορία» και διαπιστώθηκε ότι στερείται ταξιδιωτικών ή άλλων εγγράφων που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Σημειώνεται, επίσης, ότι έπειτα από συσχέτιση με προανακριτικό υλικό του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, οι συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως δράστες διάρρηξης οικίας, που έλαβε χωρά σε προγενέστερο χρόνο.

Σε βάρος των δύο αλλοδαπών αντρών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου σχημάτισαν δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της «Απόδρασης Κρατουμένου», της «Βίας κατά υπάλληλων και δικαστικών προσώπων», της «Απείθειας», της «Επικίνδυνης Οδήγησης», της «Απόπειρας Επικίνδυνων Σωματικών Βλαβών», της «Απειλής», της «Εξύβρισης», της «Κλοπής κατά συναυτουργία» και για παράβαση του «Ν. Περί Αλλοδαπών».

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή».