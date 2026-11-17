Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μια μεγάλη αψίδα της ρωσικής Γέφυρας της Κριμαίας κατέρρευσε στα νερά έπειτα από ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα γύρω στα μεσάνυχτα της 16ης προς 17η Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας ακόμη ένα πλήγμα στον κομβικό ρωσικό στρατιωτικό και συγκοινωνιακό κόμβο που ενώνει την κατεχόμενη Κριμαία με την ηπειρωτική Ρωσία.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι μία από τις αψίδες της κατασκευής και το οδόστρωμα ανάμεσα σε δύο πυλώνες έχουν εξαφανιστεί εντελώς, ενώ συντρίμμια διακρίνονται από κάτω.

«Γέφυρα της Κριμαίας. Επιβλήθηκαν κυρώσεις», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Επίτροπος Κυρώσεων του Προέδρου της Ουκρανίας, Βλάντισλαβ Βλάσιουκ.



Βίντεο που δημοσιεύθηκε από ερευνητές ανοιχτών πηγών (OSINT), το οποίο δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα, ισχυρίζεται ότι δείχνει πλάνα από κάμερα ενσωματωμένη σε έναν ουκρανικό πύραυλο κρουζ Flamingo καθώς κατευθύνεται προς τη γέφυρα.



Περίπου την ίδια ώρα, ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης των πληγμάτων ανέφεραν ότι τέσσερις πύραυλοι κρουζ έπληξαν τη γέφυρα, με έναν από αυτούς να χτυπά την αψίδα μήκους 227 μέτρων στο κεντρικό της τμήμα, ρίχνοντάς την στο νερό.



Παράλληλα, ο Άντον Γκερασένκο, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν έναν πύραυλο FP-5 Flamingo στην επίθεση.

Last night, the Kerch Bridge, a symbol of occupation and Russian aggression against Ukraine, sustained critical damage during a powerful combined missile and drone attack. The photo shows a Flamingo cruise missile a second before striking the Kerch Bridge. https://t.co/eCp98uiisn — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2026

Διακοπή της κυκλοφορίας και κινητοποίηση του Κρεμλίνου

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της ρωσοκρατούμενης Κριμαίας, υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν τη γέφυρα και ότι η κυκλοφορία είχε ανασταλεί.



Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε διακοπεί τόσο η οδική όσο και η σιδηροδρομική κυκλοφορία. «Ειδικοί αξιολογούν αυτή τη στιγμή τις ζημιές. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Συνιστάται στους οδηγούς να μην κατευθύνονται προς τη Γέφυρα της Κριμαίας και να παρακολουθούν την επιχειρησιακή κατάσταση από επίσημες πηγές».



Από την πλευρά της, η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου ανακοίνωσε ότι θα συγκληθεί «Κυβερνητική Επιτροπή για την εξάλειψη των συνεπειών της επίθεσης στη Γέφυρα της Κριμαίας υπό την ηγεσία του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Μαράτ Χουσνούλιν».

Το νέο αυτό χτύπημα ακολούθησε μια ξεχωριστή επίθεση που δέχθηκε η Γέφυρα της Κριμαίας από τις ουκρανικές δυνάμεις χθες Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου.

Στρατηγική και συμβολική αξία

Η Γέφυρα της Κριμαίας, μήκους 19 χιλιομέτρων, συνδέει το ρωσικό Κράι Κρασνοντάρ με τη ρωσοκρατούμενη χερσόνησο της Κριμαίας διασχίζοντας τον Πορθμό του Κερτς.

Κατασκευάστηκε μετά την παράνομη κατοχή της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, με το οδικό της τμήμα να ανοίγει το 2018, ενώ τα επιβατικά σιδηροδρομικά δρομολόγια ξεκίνησαν το 2019.

Η γέφυρα αποτελεί κρίσιμη οδό ανεφοδιασμού και μεταφορών για τις ρωσικές δυνάμεις προς τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Διαθέτει επίσης τεράστια συμβολική αξία, καθώς το έργο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποτέλεσε μια πολιτική δήλωση σχεδιασμένη να εδραιώσει αυτό που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θεωρούσε ως μία από τις κορυφαίες στιγμές της θητείας του: την προσάρτηση της Κριμαίας.

Αποτελεί επανειλημμένο στόχο ουκρανικών πληγμάτων από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, έχοντας υποστεί σημαντικές ζημιές τον Οκτώβριο του 2022 και τον Ιούλιο του 2023, αν και καμία από τις προηγούμενες επιθέσεις δεν είχε καταφέρει να θέσει τη γέφυρα εκτός λειτουργίας.