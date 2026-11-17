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Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα φέρεται να βρέθηκε στο στόχαστρο ουκρανικής επίθεσης η γέφυρα της Κριμαίας, η οποία συνδέει τη χερσόνησο με τη ρωσική επικράτεια και αποτελεί υποδομή ιδιαίτερης στρατηγικής και συμβολικής σημασίας για τη Μόσχα.

Την επίθεση γνωστοποίησε την Τρίτη ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο οποίος έχει διοριστεί από τη Ρωσία επικεφαλής της διοίκησης της Κριμαίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Αξιόνοφ ανέφερε ότι η γέφυρα δέχθηκε νέα επίθεση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί.

«Ο εχθρός επιτέθηκε ξανά στη γέφυρα της Κριμαίας. Αυτή τη στιγμή, η κυκλοφορία έχει διακοπεί», έγραψε.