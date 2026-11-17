Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα φέρεται να βρέθηκε στο στόχαστρο ουκρανικής επίθεσης η γέφυρα της Κριμαίας, η οποία συνδέει τη χερσόνησο με τη ρωσική επικράτεια και αποτελεί υποδομή ιδιαίτερης στρατηγικής και συμβολικής σημασίας για τη Μόσχα.
Την επίθεση γνωστοποίησε την Τρίτη ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο οποίος έχει διοριστεί από τη Ρωσία επικεφαλής της διοίκησης της Κριμαίας.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Αξιόνοφ ανέφερε ότι η γέφυρα δέχθηκε νέα επίθεση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί.
«Ο εχθρός επιτέθηκε ξανά στη γέφυρα της Κριμαίας. Αυτή τη στιγμή, η κυκλοφορία έχει διακοπεί», έγραψε.
A short video has emerged showing the moment of a Ukrainian strike on the Crimean Bridge tonight, with a substantial explosion visibly hitting the structure.
Some of Russian sources reported that the attack was carried out with missiles. https://t.co/bjEo0GjM9e
— Status-6 (@Archer83Able) November 16, 2026