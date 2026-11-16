Με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία κορυφώνονται την Τρίτη οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 53ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Ο προαύλιος χώρος του ιστορικού ιδρύματος θα κλείσει το βράδυ και θα ανοίξει εκ νέου αύριο 9 το πρωί έως τις 13.00. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με το προσκλητήριο των νεκρών της εξέγερσης και την καθιερωμένη πορεία, η οποία θα ξεκινήσει από το Πολυτεχνείο και θα καταλήξει στην αμερικανική πρεσβεία.

Την Δευτέρα (16/11), οι πολίτες της Αθήνας μαθητές, φοιτητές και εκπρόσωποι φορέων προσέρχονταν κατά εκατοντάδες, μέχρι να κλείσουν οι πύλες, στο Πολυτεχνείο για να τιμήσουν την 53η επέτειο της εξέγερσης. Όλοι με ένα λουλούδι στο χέρι για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Είναι ενδεικτικό ότι δεκάδες πολίτες, αρκετοί εξ αυτών άνθρωποι που μόλις τελείωσαν την εργασία τους, έσπευδαν στον προαύλιο χώρο του Πολυτεχνείου, ακόμα και μετά τις οκτώ το βράδυ, προκειμένου να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνημείο.

Το «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» παραμένει επίκαιρο και οι συμμετέχοντες υπογραμμίζουν τη διαχρονική σημασία των μηνυμάτων του Πολυτεχνείου και τη σύνδεσή τους με τις σύγχρονες κοινωνικές διεκδικήσεις.

Μηνύματα για την επέτειο απεύθυναν κόμματα, πολιτικοί αρχηγοί και εκπρόσωποι φορέων.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Την ίδια ώρα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η ΕΛΑΣ, η οποία αναμένεται να έχει ισχυρή μεν αλλά διακριτική παρουσία δε, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, ενώ θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί θα είναι επί ποδός από σχεδόν το σύνολο των υπηρεσιών. ΜΑΤ, ομάδα ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, δυνάμεις της Ασφάλειας και της Τροχαίας θα αναπτυχθούν από νωρίς το πρωί σε κομβικά σημεία της Αθήνας, όπως το Πολυτεχνείο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και Ισραήλ, δημόσια κτίρια, αλλά και στην ευρύτερη και πάντα “ιδιαίτερη” περιοχή των Εξαρχείων.

Παράλληλα, drones και ελικόπτερο της ΕΛΑΣ θα μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων, όπου θα γίνεται ο συντονισμός των μέτρων ασφαλείας, ενώ θα πραγματοποιούνται συνεχείς προληπτικοί έλεγχοι.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Κλειστοί τρεις σταθμοί του μετρό

Στο πλαίσιο των μέτρων θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, με διακοπές κυκλοφορίας γύρω από το Πολυτεχνείο, τα Εξάρχεια, την Ομόνοια και το Σύνταγμα. Από τις 14:00 θα κλείσουν επίσης οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο» και «Ευαγγελισμός».

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιείται απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ως εξής:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ’ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, από τις 06:00, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από τις μεσημβρινές ώρες έως το τέλος των εκδηλώσεων:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α’, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ακόμη, σύμφωνα με απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ», θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (λεωφορεία – τρόλεϊ).

Τέλος, η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, καθ’ όλη τη διάρκεια της Τρίτης, να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, της διαδρομής της πορείας και πέριξ της πρεσβείας των ΗΠΑ, καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αφού κατέθεσε στεφάνι δήλωσε:

«Η Βουλή σήμερα τιμά όλους όσους τον Νοέμβριο του 1973 ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη δικτατορία. Σε καιρούς έντονης πολιτικής αμφισβήτησης, όπου τα πολιτικά άκρα δοκιμάζουν τις αντοχές των δημοκρατικών κοινωνιών, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες. Για την προάσπισή τους χρειάζεται αγώνας και συνεχή εγρήγορση. Και του χρόνου».

Ανδρουλάκης: «Το Πολυτεχνείο ζει σε κάθε γενιά που διεκδικεί»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, δημοσίευσε βίντεο όπου νέοι και νέες περιγράφουν με λέξεις όπως «μνήμη», «θάρρος», «ελπίδα» και «αυτοθυσία» τι συμβολίζει για εκείνους το Πολυτεχνείο, συνδέοντας την εξέγερση του 1973 με το σήμερα.

«Τότε και τώρα, το Πολυτεχνείο ζει σε κάθε γενιά που διεκδικεί», αναφέρει, με το μήνυμα που συνοδεύει την ανάρτηση να σημειώνει: «Οι νέοι δεν είναι μόνο το μέλλον. Είναι το παρόν που αλλάζει τον κόσμο».

ΚΚΕ και ΚΝΕ: «Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους αγωνιστές»

Αντιπροσωπείες του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, με επικεφαλής τον Γιάννη Γκιόκα (μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βουλευτή) και τον Παντελή Αρζόγλου (μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ), κατέθεσαν στεφάνι στον χώρο του Πολυτεχνείου. Ο κ. Γκιόκας δήλωσε ότι τιμούν «τον ηρωικό φοιτητικό και εργατικό λαϊκό ξεσηκωμό», υπογραμμίζοντας ότι τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ πρωτοστάτησαν στον αντιδικτατορικό αγώνα «με μεγάλες θυσίες κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες». Επισήμανε ότι τα συνθήματα «Έξω οι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ» και «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» είναι «και σήμερα επίκαιρα και ζωντανά», εμπνέοντας τον αγώνα ενάντια στην πολεμική προετοιμασία, την εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ισραήλ, αλλά και για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

«Αυτό διδάσκει το Πολυτεχνείο: ότι ο λαός μπορεί να αλλάξει τα πράγματα με τον ίδιο πρωταγωνιστή κι όχι αναμένοντας “σωτήρες”», κατέληξε. Από την πλευρά της ΚΝΕ, ο κ. Αρζόγλου τόνισε ότι «το Πολυτεχνείο, τα διδάγματα και τα συνθήματά του ζουν σήμερα στην πάλη του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας» — ενάντια στην πολιτική του κέρδους και την πολεμική εμπλοκή της χώρας — με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ στην πρώτη γραμμή «για να ανοίγει ο δρόμος για την ανατροπή της δικτατορίας του κεφαλαίου».

Κωνσταντοπούλου: Τιμή και δόξα στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου και του Αντιδικτατορικού Αγώνα

Στην επέτειο των 53 ετών από την αιματοβαμμένη εξέγερση του Πολυτεχνείου αναφέρεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με ανάρτησή της στα social media, όπου σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι τους αγώνες των αγωνιστών του Πολυτεχνείου και του Αντιδικτατορικού Αγώνα, «τιμάμε με τις πράξεις και με τη στάση μας».

«Το Πολυτεχνείο ανήκει στους φοιτητές και τη νεολαία που εξεγέρθηκαν, στον λαό που στήριξε την Εξέγερση, σε όσες κι όσους δεν ξέχασαν, δεν υπέστειλαν τη σημαία των αγώνων και της πατρίδας μας, δεν πρόδωσαν, δεν καπηλεύτηκαν» αναφέρει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και προσθέτει: «Ανήκει στους πολιτικούς κρατούμενους, που ήταν οι μόνοι που στήριξαν την Εξέγερση και που στήριξαν τους νέους, την ώρα που τα Κόμματα της εποχής ψάχνανε δρόμους…χαλάρωσης της δικτατορίας και συνεννόησης με το καθεστώς και κατήγγελλαν τους νέους και τις νέες που εξεγείρονταν».

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Τίποτα δεν χαρίζεται, τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνα»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία υπογραμμίζει ότι, 53 χρόνια μετά τον Νοέμβριο του 1973, τα αιτήματα για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δημόσια Παιδεία παραμένουν επίκαιρα. Στο μήνυμά του αναφέρει ότι «η εξέγερση του Πολυτεχνείου στέλνει κάθε Νοέμβρη το ίδιο, ανεξίτηλο μήνυμα: τίποτα δεν χαρίζεται, τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνα», καλώντας τους πολίτες να βγουν ξανά στον δρόμο για να υπερασπιστούν τις ελευθερίες απέναντι στη διαφθορά και την επιβολή των ισχυρών, να απαιτήσουν ζωή με αξιοπρέπεια και να υπερασπιστούν τη δημόσια Παιδεία.

«Το Πολυτεχνείο το τιμούν με τον αγώνα τους όσοι δεν σκύβουν το κεφάλι. Γιατί η Δημοκρατία ζει όταν ο λαός διεκδικεί!», σημειώνει, καλώντας σε συμμετοχή στην πορεία της Τρίτης 17 Νοεμβρίου — με προσυγκέντρωση στο μπλοκ του κόμματος στα Χαυτεία στις 17:00 και στην Πύλη Εμπορίου ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στις 17:30.

Σακελλαρίδης (Νέα Αριστερά): «Πιο επίκαιρο από ποτέ το Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία»

Μετά την κατάθεση στεφάνου στο Πολυτεχνείο, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, δήλωσε ότι «το Πολυτεχνείο δεν είναι μια επέτειος που ανήκει στο παρελθόν» και ότι το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» είναι «πιο επίκαιρο από ποτέ» σε μια περίοδο ακρίβειας, όπου οι νέοι δεν μπορούν να οραματιστούν το μέλλον τους, η παιδεία υποβαθμίζεται και η δημοκρατία δοκιμάζεται «από τον αυταρχισμό, την καταστολή και την ατιμωρησία». Υπογράμμισε ότι το Πολυτεχνείο θυμίζει πως «η δημοκρατία δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τον φασισμό, με τους εθνικισμούς, με τους πολέμους», και ότι «η αλληλεγγύη στους λαούς που αγωνίζονται για την ελευθερία και την αξιοπρέπειά τους είναι κομμάτι των αγώνων μας». Σχολίασε ότι «κάποιοι ήθελαν φέτος να κάνουν το Πολυτεχνείο μια “μουσειακή” επέτειο, πλήρως αποστειρωμένη από το νόημά της — αυτοί ήταν η Πρυτανεία, αυτοί ήταν η κυβέρνηση», για να καταλήξει: «Μας θυμίζει ότι, μέσα σε μια συνθήκη στασιμότητας, όταν οι άνθρωποι παίρνουν την τύχη τους στα χέρια τους, μπορούν να γράψουν ιστορία».

ΕΛ.Α.Σ.: 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου τιμούμε την ιστορία μας, διεκδικούμε το μέλλον

«Γιορτάζουμε φέτος 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. Οι νέοι/ες εξεγέρθηκαν τότε ενάντια στη χούντα, στάθηκαν με γενναιότητα και αυτοθυσία απέναντι στη δικτατορία των συνταγματαρχών και έδωσαν το σύνθημα ότι η χώρα δεν ήταν στον πάγο και ότι η κοινωνία παλλόταν με ζωντάνια και αγωνιστικότητα», τονίζει η Ιωάννα Λαλιώτου, τομεάρχης Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ. σε μήνυμά της.

«Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία. Το σύνθημα έγινε το όραμα της Μεταπολίτευσης. Και όσοι και όσες μεγαλώσαμε με αυτό πιστέψαμε ότι κάθε γενιά θα ζει καλύτερα από τους γονείς της. Σήμερα όμως ζούμε στη μεταμνημονιακή περίοδο. Ζούμε τη δριμεία όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, την αποσάθρωση της δημόσιας εκπαίδευσης, την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση, την απαξίωση της εργασίας και των συνθηκών της καθημερινής μας ζωής», αναφέρει και συνεχίζει: «Οι νέοι ζητούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ζωής, αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, δημόσια εκπαίδευση υψηλού επιπέδου για όλους/ες ανεξάρτητα από την οικονομική ικανότητα των γονιών, κοινωνική δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες».

Όπως υπογραμμίζει η κ. Λαλιώτου, «το μήνυμα του Πολυτεχνείου 2026 είναι ακριβώς αυτό: να καρφώσουμε τη ματιά μας απαρέγκλιτα στο μέλλον. Να διασφαλίσουμε για τους νέους και τα παιδιά μας ένα μέλλον με προκοπή, αξιοπρέπεια, ίσες ευκαιρίες, ισονομία, και κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι εφικτό, είναι δυνατό, γίνεται. Να αλλάξουμε πορεία τώρα! Γιατί τώρα είμαστε στην κρίσιμη καμπή της ιστορίας. Οι επιλογές μας σήμερα καθορίζουν όχι μόνο το δικό μας παρόν αλλά και το μέλλον των παιδιών μας. Η ευθύνη μας είναι μεγάλη. Και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα του Πολυτεχνείου σήμερα. Ένα μήνυμα ευθύνης και προοπτικής».

«Γιατί μπορούμε και καλύτερα. Και θα τα καταφέρουμε. Αύριο θα είμαστε όλοι και όλες στην πορεία του Πολυτεχνείου. Για να τιμήσουμε την ιστορία μας. Και για να διεκδικήσουμε το μέλλον. Μπορούμε!», καταλήγει στο μήνυμά της.