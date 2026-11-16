Πολυτεχνείο: Το έγγραφο ντοκουμέντο για τον Διομήδη Κομνηνό από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Αύριο Τρίτη συμπληρώνονται 53 χρόνια από εκείνη την ημέρα, όπου η εξέγερση των φοιτητών καταπνίγηκε με βία και αίμα, όταν το τανκ της χούντας των συνταγματαρχών έριχνε την πύλη του Πολυτεχνείου και αστυνομικοί αλλά και παρακρατικοί του καθεστώτος προέβαιναν σε πράξεις ωμής βίας και δολοφονίες, παρά τις προσπάθειες κάποιων κύκλων να περάσουν το αφήγημα ότι δεν υπήρξαν νεκροί ή ότι δεν ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός των θυμάτων.

Τα ιστορικά ντοκουμέντα είναι αδιαμφισβήτητα.

Έγγραφο από την καταχώριση του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Στο έγγραφο που φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους αποτυπώνεται η μεταφορά ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος αρχικά εμφανίζεται ως άγνωστος και αργότερα ταυτοποιείται ως ο 17χρονος Διομήδης Κομνηνός.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στο συγκεκριμένο ντοκουμέντο που έρχεται στη δημοσιότητα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους είναι ότι το ονοματεπώνυμο του νεαρού δεν περιλαμβανόταν στην αρχική καταχώριση. Στα πεδία του εντύπου διακρίνονται οι λέξεις «άγνωστος» και «ανήρ» με μπλε στυλό, ενώ στη συνέχεια, με κόκκινο στυλό έχουν προστεθεί τα στοιχεία «Διομήδης» και «Κομνηνός», μαζί με το πατρώνυμο Ιωάννου.

Στο ίδιο έγγραφο καταγράφονται η ηλικία του, 17 ετών, ο τόπος γέννησής του, η Αθήνα, καθώς και η διεύθυνση κατοικίας του, Άνδρου 8. Η ημερομηνία της καταχώρισης είναι η 16η Νοεμβρίου 1973 και η ώρα 22:15.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μεταγενέστερη σημείωση στο κάτω αριστερό μέρος του εντύπου, γραμμένη με κόκκινο μελάνι. Σύμφωνα με αυτήν, η αναγνώριση της σορού και η ταύτισή της με τον Διομήδη Κομνηνό πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1973, βάσει εγγράφου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Ο 17χρονος Κομνηνός έπεσε νεκρός από πυρά

Υπενθυμίζεται ότι ο Διομήδης Κομνηνός ήταν μαθητής και μόλις 17 ετών. Σύμφωνα με την ιστορική έρευνα του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, στις 16 Νοεμβρίου 1973, μεταξύ 21:30 και 21:45, βρισκόταν μαζί με άλλους διαδηλωτές στη διασταύρωση των οδών Αβέρωφ και Μάρνη.

Εκεί τραυματίστηκε θανάσιμα στην καρδιά από πυρά που, σύμφωνα με την έρευνα, προήλθαν από άνδρες της φρουράς του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

Αρχικά μεταφέρθηκε στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στη συνέχεια, ήδη νεκρός, στο Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών (σ.σ. όπως ονομαζόταν τότε το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο).

Οι 18 επιβεβαιωμένοι νεκροί του Πολυτεχνείου (πόρισμα Τσεβά) και οι 24 σύμφωνα με τον Λεωνίδα Καλλιβρετάκη

Το πόρισμα εκδόθηκε το 1975. Ο αριθμός των νεκρών που προέκυψε από την έρευνα του εισαγγελέα Δημήτρη Tσεβά ήταν 18 βεβαιωμένοι επώνυμοι νεκροί.

Σύμφωνα με το πόρισμα, έχασαν τη ζωή τους έξω από το Πολυτεχνείο στους κοντινούς δρόμους και σε διάφορα σημεία της Αθήνας.

Αν και αρκετοί έχουν “χρησιμοποιήσει” το συγκεκριμένο πόρισμα για να αμαυρώσουν την ιστορική πραγματικότητα, ο εισαγγελέας Τσεβάς ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί το παρακράτος που έδρασε τόσο στις 16 όσο και στις 17 Νοεμβρίου του 1973.

Οι νεκροί κατά το πόρισμα Τσεβά:

1. Διομήδης Κομνηνός (17 ετών, μαθητής). Σκοτώθηκε έξω από το Πολυτεχνείο το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου 1973.

2. Βασίλειος Φαμέλλος (26 ετών). Σκοτώθηκε κοντά στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου 1973.

3. Toril Engeland (σπουδάστρια, Νορβηγίδα). Σκοτώθηκε στην πλατεία Αιγύπτου το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου 1973.

4. Γεώργιος Σαμούρης (22 ετών, σπουδαστής). Πυροβολήθηκε εξ επαφής τα μεσάνυχτα της 16ης Νοεμβρίου και το σώμα του βρέθηκε στη διασταύρωση Καλλιδρομίου και Ζωσιμάδων.

5. Αλέξανδρος Σπαρτίδης (16 ετών, μαθητής). Σκοτώθηκε το πρωί της 17ης Νοεμβρίου στην οδό Κότσικα από πυρά στρατιωτών από το κτίριο του ΟΤΕ.

6. Μάρκος Καραμάνης (23 ετών). Σκοτώθηκε το πρωί της 17ης Νοεμβρίου σε πολυκατοικία στην Πατησίων και Αιγύπτου 1, επίσης από πυρά εκ του κτιρίου του ΟΤΕ.

7. Βασίλειος Καράκας (43 ετών, Τούρκος υπήκοος). Σκοτώθηκε στην πλατεία Αιγύπτου το μεσημέρι της 17ης Νοεμβρίου από πυρά διερχόμενου άρματος μάχης.

8. Δημήτριος Θεοδώρας (6 ετών). Σκοτώθηκε στου Ζωγράφου (οδός Ορεινής Ταξιαρχίας) το μεσημέρι της 17ης Νοεμβρίου από πυρά στρατιώτη.

9. Βασιλική Μπεκιάρη (17 ετών). Σκοτώθηκε το μεσημέρι της 17ης Νοεμβρίου στην ταράτσα του σπιτιού της στον Νέο Κόσμο από αδέσποτο βλήμα.

10. Γεώργιος Γεριτσίδης (48 ετών, εφοριακός υπάλληλος). Σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας στα Νέα Λιόσια το μεσημέρι της 17ης Νοεμβρίου από αδέσποτο βλήμα.

11. Νικόλαος Μαρκουλής (25 ετών). Σκοτώθηκε κοντά στην πλατεία Βάθης το πρωί της 17ης Νοεμβρίου από πυρά διερχόμενου άρματος.

12. Στυλιανός Καραγεώργης (19 ετών, εργάτης). Τραυματίστηκε θανάσιμα στην οδό Πατησίων στις 17 Νοεμβρίου και κατέληξε στο ΚΑΤ στις 30 Νοεμβρίου 1973.

13. Ανδρέας Κούμπος (63 ετών). Τραυματίστηκε σοβαρά στην οδό Καποδιστρίου στις 18 Νοεμβρίου και υπέκυψε στα τραύματά του στις 30 Ιανουαρίου 1974.

14. Μιχαήλ Μυρογιάννης (20 ετών). Σκοτώθηκε στη διασταύρωση Πατησίων και Στουρνάρη το μεσημέρι της 18ης Νοεμβρίου από πυροβολισμό περιστρόφου στο κεφάλι.

15. Κυριάκος Παντελάκης (45 ετών, δικηγόρος). Τραυματίστηκε σοβαρά στην οδό Γλάδστωνος στις 18 Νοεμβρίου και κατέληξε στις 18 Δεκεμβρίου 1973.

16. Σπύρος Κοντομάρης (δικηγόρος). Πέθανε το απόγευμα της 16ης Νοεμβρίου στην οδό Γεωργίου Σταύρου από τη θανατηφόρο επίδραση των δακρυγόνων αερίων της αστυνομίας.

17. Αικατερίνη Αργυροπούλου (75 ετών). Τραυματίστηκε σοβαρά στο σπίτι της στους Αγίους Αναργύρους το πρωί της 17ης Νοεμβρίου από αδέσποτο βλήμα και πέθανε τον Μάιο του 1974.

18. Δημήτριος Παπαϊωάννου (60 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος). Πέθανε το μεσημέρι της 17ης Νοεμβρίου (επισήμως από έμφραγμα), αλλά μάλλον υπέστη συγκοπή από τα δακρυγόνα.

Τα 24 τεκμηριωμένα θύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κατά τον Λ. Καλλιβρετάκη είναι:

Διομήδης Κομνηνός (17 ετών, μαθητής)

Σπυρίδων Κοντομάρης (57 ετών, δικηγόρος)

Σωκράτης Μιχαήλ (57 ετών)

Toril Margrethe Engeland (22 ετών, Νορβηγίδα φοιτήτρια)

Βασίλειος Φάμελλος (26 ετών)

Γεώργιος Σαμούρης (22 ετών)

Δημήτριος Κυριακόπουλος (35 ετών)

Στέλιος Μαρίνος (31 ετών)

Δημήτριος Παπαϊωάννου (60 ετών)

Αλέξανδρος Παπαθανασίου (59 ετών)

Εμμανουήλ ΚωνστανTινούδη / Κοληνιάτης (47 ετών)

Νικόλαος Μαρκούλης (24 ετών)

Αγλαΐα Αργυροπούλου (76 ετών)

Σταύρος Καραγιώργης (19 ετών)

Μάρκος Καραμανής (23 ετών)

Αναστάσιος Σπαρτίδης (16 ετών)

Γεώργιος Γεριτσίδης (47 ετών)

Βασιλική Μπεκιάρη (17 ετών)

Δημήτριος Θεοδώρας (5 ετών)

Αχιλλέας Καρακασίδης (43 ετών)

Αθανάσιος Κούμπος (63 ετών)

Μιχαήλ Μυρογιάννης (20 ετών)

Κυριάκος Παντελεάκης (44 ετών)

Ιωάννης Μιγρώνης (22 ετών)