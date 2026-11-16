Χάος στη Βόρεια Μακεδονία: Χίλιες αδέσποτες αγελάδες «κατέλαβαν» την Κρίβα Παλάνκα – ΒΙΝΤΕΟ

Πάνω από 1.000 αγελάδες κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στην Κρίβα Παλάνκα της Βόρειας Μακεδονίας, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες και κοινόχρηστους χώρους και δημιουργώντας ανησυχία στους κατοίκους. Παρά την εντολή κατάσχεσης από την κτηνιατρική υπηρεσία το 2024, γραφειοκρατικά εμπόδια άφησαν τα ζώα ελεύθερα, οδηγώντας τον δήμαρχο Σάσκο Μιτόφσκι να ζητήσει την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

ΑΓΕΛΑΔΕΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πάνω από 1.000 αγελάδες έχουν προκαλέσει χάος στην Κρίβα Παλάνκα της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς τριγυρίζουν ανεξέλεγκτα σε κεντρικούς δρόμους, αυλές και καλλιέργειες.
  • Παρά τη διαταγή της κτηνιατρικής υπηρεσίας το 2024 για κατάσχεση μέρους του κοπαδιού, η εντολή έμεινε ανεκτέλεστη και τα ζώα συνέχισαν να κυκλοφορούν ελεύθερα.
  • Ο δήμαρχος ζητά από την κυβέρνηση να κηρύξει τον δήμο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες, καθώς οι τοπικές αρχές δεν διαθέτουν τις υποδομές και τους πόρους για να φροντίσουν τόσα ζώα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πάνω από 1.000 αγελάδες έχουν προκαλέσει χάος σε περιοχή της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς τριγυρίζουν ανεξέλεγκτα στην Κρίβα Παλάνκα και στα περίχωρά της, στα βορειοανατολικά της χώρας. Τα ζώα φτάνουν ακόμη και σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μπαίνουν σε αυλές και προκαλούν ζημιές σε καλλιέργειες και κοινόχρηστους χώρους, με τους κατοίκους να λένε ότι τέτοιες σκηνές έχουν γίνει καθημερινότητα και ανησυχούν για την ασφάλειά τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το 2024, η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της χώρας διέταξε την κατάσχεση μέρος του κοπαδιού που ανήκε σε τρεις ιδιοκτήτες. Η εντολή ωστόσο έμεινε ανεκτέλεστη και τα ζώα συνέχισαν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Κάτοικοι της περιοχής αποδίδουν την καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος σε διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Ο δήμαρχος της Κρίβα Παλάνκα, μίας πόλης περίπου 20.000 κατοίκων, κοντά στα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας με τη Βουλγαρία, Σάσκο Μιτόφσκι, δήλωσε στο Associated Press ότι το πρόβλημα μεγαλώνει και ότι ο αριθμός των ζώων που περιφέρονται ελεύθερα στην πόλη έχει αυξηθεί από περίπου 400 σε περισσότερα από 1.000 τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

«Ίσως με την πρώτη ματιά να φαίνεται ένα μικρό και αστείο πρόβλημα, αλλά πιστέψτε με, είναι σοβαρό και επιδεινώνεται χρόνο με τον χρόνο» δήλωσε ο Μιτόφσκι.

Ο δήμαρχος ζητά από την κυβέρνηση να κηρύξει τον δήμο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες. Οι τοπικές αρχές δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν τις υποδομές και τους πόρους για να φροντίσουν τόσα ζώα. Ο δήμαρχος ελπίζει ότι η κυβερνητική παρέμβαση θα επιτρέψει στις αρμόδιες υπηρεσίες να συντονιστούν και να εφαρμόσουν μέτρα που θα δώσουν μόνιμη λύση.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ