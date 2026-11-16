Χάος στη Βόρεια Μακεδονία: Χίλιες αδέσποτες αγελάδες «κατέλαβαν» την Κρίβα Παλάνκα – ΒΙΝΤΕΟ

Πάνω από 1.000 αγελάδες έχουν προκαλέσει χάος σε περιοχή της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς τριγυρίζουν ανεξέλεγκτα στην Κρίβα Παλάνκα και στα περίχωρά της, στα βορειοανατολικά της χώρας. Τα ζώα φτάνουν ακόμη και σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μπαίνουν σε αυλές και προκαλούν ζημιές σε καλλιέργειες και κοινόχρηστους χώρους, με τους κατοίκους να λένε ότι τέτοιες σκηνές έχουν γίνει καθημερινότητα και ανησυχούν για την ασφάλειά τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το 2024, η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της χώρας διέταξε την κατάσχεση μέρος του κοπαδιού που ανήκε σε τρεις ιδιοκτήτες. Η εντολή ωστόσο έμεινε ανεκτέλεστη και τα ζώα συνέχισαν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Κάτοικοι της περιοχής αποδίδουν την καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος σε διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Ο δήμαρχος της Κρίβα Παλάνκα, μίας πόλης περίπου 20.000 κατοίκων, κοντά στα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας με τη Βουλγαρία, Σάσκο Μιτόφσκι, δήλωσε στο Associated Press ότι το πρόβλημα μεγαλώνει και ότι ο αριθμός των ζώων που περιφέρονται ελεύθερα στην πόλη έχει αυξηθεί από περίπου 400 σε περισσότερα από 1.000 τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

«Ίσως με την πρώτη ματιά να φαίνεται ένα μικρό και αστείο πρόβλημα, αλλά πιστέψτε με, είναι σοβαρό και επιδεινώνεται χρόνο με τον χρόνο» δήλωσε ο Μιτόφσκι.

Ο δήμαρχος ζητά από την κυβέρνηση να κηρύξει τον δήμο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες. Οι τοπικές αρχές δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν τις υποδομές και τους πόρους για να φροντίσουν τόσα ζώα. Ο δήμαρχος ελπίζει ότι η κυβερνητική παρέμβαση θα επιτρέψει στις αρμόδιες υπηρεσίες να συντονιστούν και να εφαρμόσουν μέτρα που θα δώσουν μόνιμη λύση.