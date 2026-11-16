Εύβοια: Ελεύθερος ο 86χρονος που σκότωσε σκύλο με τσεκούρι – Με ενοχλούσε, δεν με άφηνε να κοιμηθώ, υποστήριξε

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Ελεύθερος αφέθηκε ο 86χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε σκύλο με τσεκούρι στη Χαλκίδα, μία υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλο στην τοπική κοινωνία.

Η κτηνωδία σημειώθηκε στον οικισμό του Αφρατίου, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του evima.gr, ο ηλικιωμένος επιτέθηκε στο ζώο με τσεκούρι, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Τι υποστήριξε ο ηλικιωμένος

Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο σκύλος τον ενοχλούσε κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση κινητοποιήθηκε φιλοζωικό σωματείο της περιοχής, τα μέλη του οποίου συγκέντρωσαν στοιχεία και υπέβαλαν μήνυση, συμβάλλοντας στην κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών και στον εντοπισμό του 86χρονου.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων. Ωστόσο, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη δικαστική οδό.