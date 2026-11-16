Εύβοια: Ελεύθερος ο 86χρονος που σκότωσε σκύλο με τσεκούρι – Με ενοχλούσε, δεν με άφηνε να κοιμηθώ, υποστήριξε

Ελεύθερος λόγω ηλικίας αφέθηκε 86χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος ότι σκότωσε σκύλο με τσεκούρι στον οικισμό του Αφρατίου στη Χαλκίδα, υπόθεση για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων. Ο ηλικιωμένος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το ζώο τον ενοχλούσε τη νύχτα και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί.

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Εύβοια - σκότωσε σκύλο με τσεκούρι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθερος αφέθηκε ο 86χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε σκύλο με τσεκούρι στον οικισμό του Αφρατίου στη Χαλκίδα.
  • Ο ηλικιωμένος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο σκύλος τον ενοχλούσε κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη δικαστική οδό.

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Ελεύθερος αφέθηκε ο 86χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε σκύλο με τσεκούρι στη Χαλκίδα, μία υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλο στην τοπική κοινωνία.

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Η κτηνωδία σημειώθηκε στον οικισμό του Αφρατίου, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του evima.gr, ο ηλικιωμένος επιτέθηκε στο ζώο με τσεκούρι, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Τι υποστήριξε ο ηλικιωμένος

Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο σκύλος τον ενοχλούσε κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση κινητοποιήθηκε φιλοζωικό σωματείο της περιοχής, τα μέλη του οποίου συγκέντρωσαν στοιχεία και υπέβαλαν μήνυση, συμβάλλοντας στην κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών και στον εντοπισμό του 86χρονου.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων. Ωστόσο, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη δικαστική οδό.

 

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