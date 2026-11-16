Συναγερμός στη Λάρισα: Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας – Στο νοσοκομείο ζευγάρι ηλικιωμένων – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας(16/11) στη Λάρισα και συγκεκριμένα στη συνοικία της Νεράιδας, όταν ξέσπασε φωτιά σε ισόγειο χώρο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η φωτιά ξέσπασε σε σημείο κοντά στην πλατεία του «μικρού» Προφήτη Ηλία, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε άλλους χώρους του κτιρίου.

Παράλληλα, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς σε άλλο χώρο της πολυκατοικίας διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο

Στο νοσοκομείο ζευγάρι ηλικιωμένων

Οι δύο ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν από το οίκημα και μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.