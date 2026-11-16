Ένα παράξενο υγρό λύνει τον μεγαλύτερο «γρίφο» της νανοτεχνολογίας

Στον κόσμο της νανοτεχνολογίας, η λεπτομέρεια είναι το παν, όμως τα πιο υποσχόμενα υλικά του μέλλοντος είναι συχνά υπερβολικά εύθραυστα για να δουλευτούν. Μια νέα, ευρηματική τεχνική από την Ιαπωνία έρχεται να δώσει τη λύση, χρησιμοποιώντας ένα ασυνήθιστο υγρό ως «ασπίδα» που επιτρέπει στους επιστήμονες να χαράζουν μικροσκοπικά κυκλώματα χωρίς να καταστρέφουν τη δομή τους.

Γεμίζοντας τους μικροσκοπικούς πόρους εύθραυστων υλικών με ένα ασυνήθιστο υγρό, οι επιστήμονες βρήκαν έναν τρόπο να δημιουργούν περίπλοκα μοτίβα χωρίς να καταστρέφουν τις δομές τους. Τα μεταλλο-οργανικά πλαίσια (MOF) περιέχουν δίκτυα μικροσκοπικών πόρων που μπορούν να παγιδεύουν αέρια, να δεσμεύουν ρύπους και να υποστηρίζουν χημικές αντιδράσεις.

Αυτές οι ιδιότητες τα καθιστούν ελκυστικά για προηγμένους αισθητήρες και ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά οι εύθραυστες δομές τους καταστρέφονται εύκολα από τις διεργασίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τέτοιων συσκευών.

Ερευνητές στην Ιαπωνία ανέπτυξαν τώρα έναν τρόπο να χαράζουν ακριβή μοτίβα σε αυτά τα υλικά σε θερμοκρασία δωματίου, χωρίς να προκαλούν την εκτεταμένη δομική βλάβη που συνήθως συνοδεύει τη διαδικασία. Η τεχνική, που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο (TUS), περιλαμβάνει την πλήρωση των πόρων των MOF με ένα ιοντικό υγρό πριν από την έκθεσή τους σε μια εστιασμένη δέσμη ιόντων.

Σε πειράματα, το υγρό ενίσχυσε ένα MOF με βάση τον χαλκό και μείωσε σημαντικά τις φθορές, επιτρέποντας στους ερευνητές να παράγουν περίπλοκα χαρακτηριστικά πλάτους μόλις μερικών εκατοντάδων νανομέτρων.

Γιατί αυτά τα πορώδη υλικά είναι τόσο δύσκολο να διαμορφωθούν

Οι ρίζες των MOF εντοπίζονται το 1974, όταν ο καθηγητής χημείας του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, Richard Robson, άρχισε να διερευνά αν τα μόρια και οι χημικοί δεσμοί θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις ξύλινες σφαίρες και τις μεταλλικές ράβδους που χρησιμοποιούνται στα δομικά μοντέλα.

Τα πειράματά του με ιόντα χαλκού συνδεδεμένα με οργανικά μόρια τεσσάρων βραχιόνων βοήθησαν να τεθούν τα θεμέλια μιας νέας κατηγορίας πορωδών υλικών. Σήμερα είναι γνωστά περίπου 100.000 MOF, με πιθανές εφαρμογές που κυμαίνονται από την αποθήκευση αερίων και τον χημικό διαχωρισμό έως τον έλεγχο της ρύπανσης.

Η μετατροπή αυτών των υλικών σε λειτουργικές συσκευές απαιτεί κατασκευή υψηλής ακρίβειας, η οποία συχνά περιλαμβάνει ξηρή χάραξη (dry etching), μια διαδικασία που αφαιρεί υλικό χρησιμοποιώντας ενεργητικά σωματίδια, όπως τα ιόντα.

Δυστυχώς, οι δέσμες ιόντων μπορούν να διαταράξουν τα ευαίσθητα κρυσταλλικά πλαίσια και να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες κοιλότητες. Η κρυογονική χάραξη έχει προσφέρει έναν τρόπο να περιοριστεί αυτή η φθορά, αλλά απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό ψύξης και υγρό άζωτο.

Προστασία των MOFs με ιοντικά υγρά

Με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια Yumeng Zheng και τον καθηγητή Kentaro Kinoshita, από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου TUS, οι ερευνητές διερεύνησαν κατά πόσο τα ιοντικά υγρά θα μπορούσαν να καταστήσουν τα μεταλλο-οργανικά πλαίσια (MOFs) πιο ανθεκτικά στις φθορές που προκαλούνται από δέσμες ιόντων.

Η προσέγγισή τους βασίστηκε σε προηγούμενα ευρήματα της ερευνητικής ομάδας του Kinoshita, σύμφωνα με τα οποία τα συγκεκριμένα υγρά μπορούν να ενισχύσουν τη μηχανική σταθερότητα των MOFs. Η μελέτη είχε προγραμματιστεί να δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό Communications Materials. Η ερευνητική ομάδα δοκίμασε τέσσερα ιοντικά υγρά με βάση το ιμιδαζόλιο στο Cu₃BTC₂, ένα μεταλλο-οργανικό πλαίσιο με βάση τον χαλκό, το οποίο περιέχει βενζολο-1,3,5-τρικαρβοξυλικό οξύ (BTC).

Κάθε ένα από τα ιοντικά υγρά καταλάμβανε περίπου το 50% έως 60% του όγκου των πόρων του υλικού. Στη συνέχεια, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια εστιασμένη δέσμη ιόντων γαλλίου για να χαράξουν συγκεκριμένα σχέδια στα δείγματα, υπό συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου. Τα μη επεξεργασμένα MOFs υπέστησαν σημαντικές δομικές φθορές, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού μεγάλων κοιλοτήτων. Αντίθετα, τα δείγματα που περιείχαν ιοντικά υγρά παρουσίασαν αισθητά μικρότερες ορατές μικροδομικές αλλοιώσεις υπό τις ίδιες συνθήκες.

Οι ερευνητές κατάφεραν να χαράξουν με επιτυχία ένα τετράγωνο διαστάσεων 5 × 5 μικρομέτρων (περίπου 0,0002 × 0,0002 ίντσες), έναν πυλώνα, καθώς και έναν κινεζικό χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας γραμμές πλάτους μόλις 130 έως 300 νανομέτρων (περίπου 5 έως 12 εκατομμυριοστά της ίντσας).

«Στη συγκεκριμένη μελέτη αναπτύξαμε μια απλή μέθοδο ξηρής χάραξης σε θερμοκρασία δωματίου για αυτή την ευαίσθητη κατηγορία υλικών. Με την εισχώρηση ιοντικών υγρών στο εσωτερικό των MOFs, βελτιώνεται σημαντικά η μηχανική τους σταθερότητα και περιορίζονται οι φθορές που προκαλούνται από δέσμες ηλεκτρονίων και ιόντων, επιτυγχάνοντας χάραξη με δέσμη ιόντων χωρίς να προκαλούνται ζημιές στο υλικό», αναφέρει η δρ Zheng.

Πώς τα ιοντικά υγρά συμβάλλουν στην αποτροπή των δομικών φθορών

Οι ερευνητές προτείνουν ότι τα ιοντικά υγρά προστατεύουν τα μεταλλο-οργανικά πλαίσια (MOFs) μέσω ενός συνδυασμού θερμικών και ηλεκτρικών επιδράσεων. Τα υγρά ενδέχεται να απορροφούν τη θερμότητα που παράγεται κατά τον βομβαρδισμό με ιόντα, περιορίζοντας τις τοπικές μεταβολές της θερμοκρασίας.

Παράλληλα, τα ευκίνητα ιόντα τους θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανακατανομή του συσσωρευμένου ηλεκτρικού φορτίου και στη θωράκιση των τοπικών ηλεκτρικών πεδίων. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί αποτελούν προτεινόμενες ερμηνείες και όχι αιτίες που έχουν επιβεβαιωθεί πειραματικά.

Πρόσθετες μετρήσεις επιβεβαίωσαν ότι και οι τέσσερις επεξεργασίες με ιοντικά υγρά αύξησαν τη σκληρότητα των MOFs, χωρίς να μεταβάλουν σημαντικά την ακαμψία τους. Η θερμική ανάλυση έδειξε επίσης ότι τα επεξεργασμένα δείγματα αποσυντίθενταν σε υψηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με το μη επεξεργασμένο υλικό, γεγονός που υποδηλώνει βελτιωμένη θερμική σταθερότητα.

Παρότι τα πειράματα επικεντρώθηκαν σε ένα μόνο μεταλλο-οργανικό πλαίσιο με βάση τον χαλκό, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση θα μπορούσε ενδεχομένως να εφαρμοστεί και σε άλλες δομές της ίδιας κατηγορίας.

Εάν η αποτελεσματικότητά της επιβεβαιωθεί και σε πρόσθετα υλικά, η χάραξη σε θερμοκρασία δωματίου θα μπορούσε να προσφέρει μια πιο προσιτή μέθοδο κατασκευής διατάξεων βασισμένων σε MOFs, χωρίς να απαιτούνται οι συνθήκες ψύξης που είναι απαραίτητες στις κρυογονικές διεργασίες.

«Μπορούμε να προβλέψουμε εφαρμογές σε αισθητήρες υψηλής ευαισθησίας, συσκευές διαχωρισμού και ανάλυσης, καθώς και καταλυτικές διατάξεις. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει μια θεμελιώδη τεχνολογική βάση για τη γεφύρωση των εξαιρετικών λειτουργικών ιδιοτήτων των MOFs με την αξιοποίησή τους σε πρακτικές εφαρμογές», αναφέρει ο καθηγητής Kinoshita.