Ένας πλανήτης-φάντασμα: Επιστήμονες προσομοίωσαν πώς θα ήταν η Γη αν δεν είχε εμφανιστεί ποτέ ζωή

Από τους καταπράσινους ωκεανούς γεμάτους μικροοργανισμούς μέχρι τα πυκνά δάση και τα πολύπλοκα οικοσυστήματα, η ζωή έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της σε κάθε γωνιά της Γης. Τι θα είχε συμβεί, όμως, αν η «σπίθα» της ζωής δεν είχε ανάψει ποτέ;

Αν ο πλανήτης μας είχε παραμείνει ένας απέραντος, άψυχος βράχος στο Διάστημα, θα έμοιαζε έστω και λίγο με τον κόσμο που γνωρίζουμε σήμερα; Μια νέα, πρωτοποριακή επιστημονική μελέτη επιχειρεί να δώσει απάντηση σε αυτό ακριβώς το ερώτημα, ταξιδεύοντάς μας σε μια παράλληλη, έρημη εκδοχή της Γης.

Είμαστε εδώ. Δεν είμαστε απολύτως σίγουροι πώς φτάσαμε ως εδώ, αλλά είμαστε εδώ. Όμως… τι θα γινόταν αν δεν ήμασταν; Αυτό είναι το ερώτημα που έθεσαν οι επιστήμονες σε μια νέα μελέτη, προσομοιώνοντας μια εναλλακτική εκδοχή της Γης, όπου η ζωή —ας πούμε— δεν βρήκε ποτέ τον τρόπο να υπάρξει.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό The Planetary Science Journal, δεν αποτελούν απλώς ένα σουρεαλιστικό νοητικό πείραμα. Είναι ταυτόχρονα ένα σοβαρό επιστημονικό ερώτημα και μια νέα διερεύνηση των ιδεών πίσω από την «υπόθεση της Γαίας» (Gaia hypothesis).

Η υπόθεση της Γαίας —η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με την παρόμοιας μυθολογικής ηχητικής «υπόθεση της Θείας» (Theia hypothesis)— προτείνει ότι η ζωή στη Γη αλληλεπιδρά με το φυσικό περιβάλλον του πλανήτη με τρόπους που συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κατοικήσιμου κόσμου, δημιουργώντας ένα είδος πλανητικής ομοιόστασης.

Στη νέα έρευνα, της οποίας ηγήθηκε η αστροβιολόγος Σαμάνθα Γκίλμπερτ-Τζάνιζεκ (Samantha Gilbert-Janizek) από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, οι επιστήμονες γύρισαν το ρολόι πίσω για να δουν πώς θα εξελισσόταν η Γη σε βάθος δισεκατομμυρίων ετών — χωρίς καμία απολύτως τέτοια υποθετική «χείρα βοηθείας».

Γυρίζοντας το ρολόι 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω

«Ένα ανοιχτό ερώτημα σχετικά με την εξέλιξη της Γης είναι κατά πόσο θα μπορούσε να παραμείνει κατοικήσιμη σε χρονικές κλίμακες δισεκατομμυρίων ετών, χωρίς την επίδραση της ζωής στο περιβάλλον», γράφουν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

«Είναι σαφές ότι η βιολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο επιφανειακό περιβάλλον της Γης, γεγονός που γεννά το κεντρικό μας ερώτημα: Απαιτείται η ζωή για τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης κατοικησιμότητας ενός βραχώδους πλανήτη;»

Στη μελέτη τους, η Γκίλμπερτ-Τζάνιζεκ και οι συνεργάτες της ανέπτυξαν ένα εξελιγμένο υπολογιστικό μοντέλο μιας Γης χωρίς ζωή, το οποίο όμως ενσωμάτωνε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του φυσικού της περιβάλλοντος —συμπεριλαμβανομένου του πυρήνα, του μανδύα, του φλοιού, της ατμόσφαιρας, των ωκεανών και της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας— και υπολόγισαν πώς θα κυκλοφορούσαν οι χημικές ουσίες μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων του πλανήτη.

Συνολικά, προσομοίωσαν 19 βασικές πλανητικές ιδιότητες, όπως η ροή θερμότητας, η χημεία των ωκεανών και οι θερμοκρασίες της επιφάνειας, και παρακολούθησαν πώς θα εξελισσόταν αυτή η εικονική Γη σε βάθος 5 δισεκατομμυρίων ετών: από την εποχή περίπου που σχηματίστηκε ο πλανήτης μέχρι και 500 εκατομμύρια χρόνια στο μέλλον.

Πέρα από το να απαντήσουν σε υπαρξιακά ερωτήματα για τη μοίρα μιας υποθετικής άψυχης Γης, οι προσομοιώσεις θα μπορούσαν επίσης να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις ατμοσφαιρικές και χημικές υπογραφές που εντοπίζουμε σε μακρινούς κόσμους.

«Αυτό το μοντέλο μπορεί να μας δείξει πώς κατοικήσιμοι αλλά μη ζωντανοί πλανήτες ενδέχεται να μιμούνται ζωντανούς πλανήτες», αναφέρει η Γκίλμπερτ-Τζάνιζεκ. «Όταν ερμηνεύουμε παρατηρήσεις από την ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη, αυτό το εργαλείο θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε την πιθανότητα το φαινόμενο που παρατηρούμε να υποδηλώνει την ύπαρξη ζωής στην επιφάνειά του».

Όσον αφορά την άψυχη επιφάνεια της προσομοιωμένης αβιοτικής Γης, όπως αποδεικνύεται, η απουσία ζωής δεν φαίνεται να κάνει τεράστια διαφορά στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα σε βάθος δισεκατομμυρίων ετών — με πιο εντυπωσιακή εξαίρεση την έλλειψη ατμοσφαιρικού οξυγόνου, δεδομένης της απουσίας φωτοσύνθεσης.

Αν και το ατμοσφαιρικό οξυγόνο μπορεί να θεωρείται αδιαπραγμάτευτο για τις περισσότερες μορφές πολύπλοκης ζωής, στην πραγματικότητα δεν αποτελεί προϋπόθεση για την κατοικησιμότητα στο πλαίσιο της αστρονομίας, όπου αυτή ορίζεται συνήθως από την ικανότητα ενός πλανήτη να διατηρεί υγρό νερό στην επιφάνειά του.

Σε αυτό το μέτωπο, η άψυχη Γη παρουσίασε παρόμοια επίπεδα νερού με τη δική μας Γη, μεταξύ άλλων. «Αποδεικνύουμε ότι ένας πλανήτης όμοιος με τη Γη μπορεί να διατηρήσει κατοικήσιμες επιφανειακές θερμοκρασίες σε βάθος 4,5 δισεκατομμυρίων ετών εξέλιξης (και ακόμη περισσότερο) αποκλειστικά μέσω αβιοτικών διεργασιών, χωρίς να απαιτούνται βιολογικές αναδράσεις για τη ρύθμιση του κλίματος», εξηγεί η ερευνητική ομάδα.

«Ο κύκλος ανθρακικών-πυριτικών αλάτων, ο οποίος καθοδηγείται από την αλληλεπίδραση μεταξύ της αποσάθρωσης των πυριτικών πετρωμάτων, της ηφαιστειακής εκπομπής αερίων και της χημείας των ωκεανών, παρέχει έναν ισχυρό μηχανισμό αρνητικής ανάδρασης. Αυτός διατηρεί το ατμοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και τη θερμοκρασία της επιφάνειας εντός κατοικήσιμων ορίων, παρά το γεγονός ότι η φωτεινότητα του Ήλιου αυξήθηκε κατά περίπου 30% μέσα σε 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια».

Ένας «νεκρός» κόσμος με ωκεανούς και ήπιο κλίμα

Τα ευρήματα δεν διαψεύδουν την «υπόθεση της Γαίας» και οι ερευνητές σημειώνουν ότι δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο η ζωή στη Γη να συμβάλλει σε διεργασίες που ενισχύουν τη σταθερότητα του κλίματος.

Οι επιστήμονες αναγνωρίζουν επίσης αρκετούς περιορισμούς και απλουστεύσεις στο μοντέλο τους, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων σχετικά με τις τεκτονικές πλάκες, τη χημεία της ατμόσφαιρας και τις διεργασίες που ρυθμίζουν το κλίμα του πλανήτη. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της προσομοίωσής τους υποδηλώνουν ότι η ζωή δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ένας βραχώδης πλανήτης να παραμείνει κατοικήσιμος.

«Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι η αβιοτική Γη θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια παρόμοια κατάσταση (όσον αφορά την παγκόσμια γεωφυσική και το κλίμα) με τη σημερινή Γη χωρίς τη ζωή, αλλά χωρίς άφθονο ατμοσφαιρικό οξυγόνο», καταλήγουν οι ερευνητές. «Η εργασία αυτή συμβάλλει έτσι στη συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από την υπόθεση της Γαίας, υποδηλώνοντας ότι η ζωή και η κατοικησιμότητα ενδέχεται να είναι, ως έναν βαθμό, αποσυνδεδεμένες».