Σπάνιο χειρόγραφο της Ιλιάδας 800 ετών: Το ξεχασμένο κειμήλιο που κάποτε κοσμούσε την προσωπική βιβλιοθήκη του Μωάμεθ του Πορθητή

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Για αιώνες, τα έπη του Ομήρου ταξίδεψαν από γενιά σε γενιά μέσα από τα χέρια ακούραστων αντιγραφέων, κουβαλώντας μαζί τους όχι μόνο την αίγλη της αρχαιότητας, αλλά και μικρά ανθρώπινα ίχνη.

Μερικές φορές, μια φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια —ένα γράμμα που ξέφυγε από το χέρι ενός γραφέα— αρκεί για να ανοίξει ένα παράθυρο σε ολόκληρες εποχές.

Αυτό ακριβώς συνέβη με ένα πολύτιμο, ξεχασμένο κειμήλιο που κάποτε κοσμούσε την προσωπική βιβλιοθήκη του ίδιου του Μωάμεθ Β΄, του Οθωμανού σουλτάνου που έμεινε στην ιστορία ως ο Πορθητής της Κωνσταντινούπολης.

Ένα πιθανό ορθογραφικό λάθος στην Ιλιάδα του Ομήρου οδήγησε έναν Τούρκο ιστορικό να εξετάσει ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο, το οποίο κάποτε ανήκε στη βιβλιοθήκη του Οθωμανού σουλτάνου Μωάμεθ Β΄.

Η έρευνα αποκάλυψε άγνωστα μέχρι σήμερα χαρακτηριστικά του τόμου, ηλικίας περίπου 800 ετών, τα οποία ενδέχεται να βοηθήσουν τους μελετητές να κατανοήσουν πώς αντιγραφόταν και μεταδιδόταν το ομηρικό έπος ανά τους αιώνες.

Ο καθηγητής Χαμντί Σαχίν (Hamdi Şahin), επικεφαλής του Τμήματος Αρχαίας Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, εξέτασε το χειρόγραφο των 260 φύλλων που φυλάσσεται στο Παλάτι Τοπ Καπί στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. Χρονολογούμενος τον 12ο ή 13ο αιώνα, ο τόμος περιέχει ολόκληρο το κείμενο της Ιλιάδας, πλαισιωμένο από εκτενή λόγια σχόλια.

Το ταξίδι του χειρογράφου: Από το Βυζάντιο στα χέρια του Πορθητή

Τα υλικά χαρακτηριστικά του χειρογράφου υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να παρήχθη σε κάποιο αντιγραφικό εργαστήριο στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.

Οι προσεκτικά διαμορφωμένες σελίδες του, η επιτηδευμένη γραφή, τα διακοσμητικά στοιχεία και οι εκτενείς σημειώσεις παραπέμπουν σε μια οργανωμένη διαδικασία παραγωγής.

Το ιστορικό της ιδιοκτησίας του είναι εξίσου σημαντικό.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι μια αρχαιοελληνική επιγραφή στο εσωτερικό του εξωφύλλου υποδεικνύει πως το χειρόγραφο ανήκε κάποτε στον Γεννάδιο Β΄ (Σχολάριο), ο οποίος έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μετά την οθωμανική κατάκτηση το 1453.

Ο τόμος εισήλθε αργότερα στη βιβλιοθήκη του Μωάμεθ Β΄, αν και οι συνθήκες της μεταφοράς του παραμένουν ασαφείς.

Η σύνδεση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Μωάμεθ Β΄ και ο Γεννάδιος Β΄ διατηρούσαν τεκμηριωμένη σχέση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Ετικέτες στα γαλλικά και τα οθωμανικά τουρκικά στο εσωτερικό του εξωφύλλου προσδιορίζουν το χειρόγραφο και την κατά προσέγγιση χρονολόγησή του, ενώ οι σημάνσεις απογραφής τεκμηριώνουν τη θέση του στη συλλογή του Παλατιού Τοπ Καπί.

Ένας ζωντανός θησαυρός γνώσης, όχι απλώς ένα αντίγραφο της Ιλιάδας

Το χειρόγραφο περιέχει πολύ περισσότερα από τους στίχους της Ιλιάδας.

Το πέμπτο του φύλλο περιλαμβάνει αφηγήσεις για τη ζωή, την καταγωγή και τον τόπο γέννησης του Ομήρου, ακολουθούμενες από μια περίληψη της πρώτης ραψωδίας του έπους. Το ίδιο το ποίημα ξεκινά στο έβδομο φύλλο και συνεχίζεται μέχρι τον τελευταίο του στίχο. Το κυρίως κείμενο καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα κάθε σελίδας, ενώ μικρότερες, πυκνογραμμένες σημειώσεις γεμίζουν τα περιθώρια γύρω του.

Αυτά τα σχόλια εξηγούν δύσκολες ελληνικές λέξεις, ερμηνεύουν μεμονωμένα χωρία και παρέχουν ιστορικό και μυθολογικό υπόβαθρο για τα γεγονότα.

Κόκκινο μελάνι επισημαίνει τους τίτλους και τα όρια μεταξύ των ενοτήτων.

Διακοσμητικές ταινίες, πλεκτά μοτίβα και γεωμετρικά διαγράμματα εμφανίζονται επίσης σε όλη την έκταση του χειρογράφου, βοηθώντας τους αναγνώστες να πλοηγηθούν στο κείμενο και στις συνοδευτικές επεξηγήσεις του. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι σημειώσεις δεν προέρχονταν από μία μόνο χειρόγραφη πηγή.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι γραφείς που ετοίμασαν τον τόμο άντλησαν υλικό από διαφορετικές παραδόσεις της ομηρικής φιλολογίας.

Ένας πιθανός συνδετικός κρίκος στην ιστορία της Ιλιάδας

Ίσως το σημαντικότερο εύρημα της μελέτης αφορά τη σχέση του χειρογράφου της Κωνσταντινούπολης με άλλα σωζόμενα αντίγραφα του ομηρικού έπους.

Η ερευνητική ομάδα πιστεύει ότι ενδέχεται να αντιπροσωπεύει ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ παλαιότερων βυζαντινών χειρογράφων και αντιγράφων που παρήχθησαν κατά τον 13ο, 14ο και 15ο αιώνα.

Μεταξύ των σημαντικών χειρογράφων που σχετίζονται με αυτές τις συγκρίσεις είναι ο περίφημος κώδικας Venetus A του 10ου αιώνα, ο οποίος φυλάσσεται στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας, καθώς και ο Όμηρος του Τάουνλεϊ (Townley Homer) του 11ου αιώνα, που βρίσκεται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη στο Λονδίνο.

Οι διαφορές στην ορθογραφία ορισμένων ελληνικών λέξεων και η ποικίλη προέλευση των σχολίων στα περιθώρια ενδέχεται να βοηθήσουν τους ερευνητές να διερευνήσουν τις συνδέσεις μεταξύ αυτών των χειρόγραφων παραδόσεων.

Ο Σαχίν εκτιμά ότι το αντίγραφο της Κωνσταντινούπολης θα μπορούσε να είχε χρησιμεύσει ως πρότυπο για ορισμένα μεταγενέστερα χειρόγραφα, αν και αυτό το ενδεχόμενο απαιτεί ακόμη λεπτομερείς κειμενικές συγκρίσεις.

Όταν μια και μόνο λέξη «ξεκλείδωσε» το μυστήριο

Η έρευνα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν ο Σαχίν παρατήρησε μια λέξη που φαινόταν λανθασμένα γραμμένη, ενώ ετοίμαζε ένα ακαδημαϊκό άρθρο για τον Όμηρο.

Αφού συμβουλεύτηκε σύγχρονες εκδόσεις της Ιλιάδας, στράφηκε στα ιστορικά χειρόγραφα αναζητώντας μια εξήγηση.

Στην περιγραφή του για την έρευνα, ο Σαχίν τόνισε ότι το χειρόγραφο της Κωνσταντινούπολης δεν είχε αποτελέσει μέχρι πρότινος αντικείμενο ειδικής επιστημονικής εξέτασης.

Η ομάδα του εντόπισε επίσης φθορές κατά μήκος των άκρων δύο φύλλων και σχεδιάζει να αποκαταστήσει τα κατεστραμμένα χωρία μέσω συγκρίσεων με άλλα αντίγραφα. Η ακριβής θέση του χειρογράφου στην παράδοση της Ιλιάδας απομένει να καθοριστεί.

Ωστόσο, ο συνδυασμός ενός πλήρους ομηρικού κειμένου, εκτενών βυζαντινών σχολίων και μιας τεκμηριωμένης ιστορίας εντός μιας οθωμανικής αυτοκρατορικής συλλογής το καθιστά σημαντικό αντικείμενο για περαιτέρω έρευνα.