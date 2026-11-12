Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης για την υπόθεση μοριοδότησης της κόρης του

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Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης στον απόηχο της υπόθεσης με την κόρη του και τη μοριοδότηση για την είσοδό της στο Πανεπιστήμιο.

Την παραίτηση του υφυπουργού ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (12/11) το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξηγήσεις που έδωσε σχετικά με την υπόθεση «δεν κρίθηκαν επαρκείς».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης».

Τσαβδαρίδης: Το παιδί μου δεν έκανε χρήση μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα για να εισαχθεί σε Πανεπιστήμιο

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11/11) στον ΑΝΤ1, ο κ. Τσαβδαρίδης αρνήθηκε ότι η κόρη του αξιοποίησε τη δυνατότητα πρόσθετης μοριοδότησης λόγω της αθλητικής της δραστηριότητας στο χάντμπολ, υποστηρίζοντας ότι εισήχθη στη Γεωπονική Σχολή της Λάρισας αποκλειστικά μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων.

«Αρχικά δεν έχω καταλάβει τον λόγο για τον οποίο κατηγορούμαι. Το παιδί μου ποτέ δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα. Έδωσε Πανελλήνιες εξετάσεις όπως όλα τα παιδιά και πέρασε σε Γεωπονική σχολή στη Λάρισα με το σπαθί της, χωρίς να κάνει χρήση μορίων από την ομάδα χάντμπολ στην οποία αγωνίστηκε. Μάλιστα δεν φοίτησε καθόλου εκεί και αυτή τη στιγμή σπουδάζει σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης τοποθετήθηκε και για τις αναφορές περί χρηματοδότησης του συλλόγου στον οποίο αγωνιζόταν η κόρη του, διαψεύδοντας οποιαδήποτε προσωπική παρέμβαση ή αξιοποίηση της πολιτικής του θέσης για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά όσα αναφέρονται για χρηματοδότηση του συλλόγου στον οποίο αγωνιζόταν η κόρη μου, με μεσολάβηση δική μου και χρήση της επιρροής μου λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας. Ουδέποτε έχω δει τον προπονητή της ομάδας που φέρεται να είναι μεταξύ αυτών που καταγγέλλουν», ανέφερε.

«Τα παιδιά πρέπει να μείνουν μακριά από αυτό το τοξικό κλίμα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης στην εμπλοκή της οικογένειάς του στη δημόσια αντιπαράθεση, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη στοχοποίηση των παιδιών εξαιτίας της πολιτικής του ιδιότητας.

«Γνωρίζω ότι λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας, έχω μπει στο στόχαστρο, αλλά πρέπει τα παιδιά να μείνουν μακριά από αυτό το τοξικό κλίμα, να προστατευτούν και να μην αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του απέναντι σε όσους, όπως υποστηρίζει, τον συκοφαντούν.