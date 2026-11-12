Τζιμ Κέρτις: «Οι ελληνικές ρίζες μου είναι κομμάτι του εαυτού μου»

Λίγο πριν επισκεφθεί την Ελλάδα ο γνωστός life coach, συγγραφέας και σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον, Τζιμ Κέρτις, μιλά στην «R» για την περιπέτεια της υγείας του που άλλαξε τη ζωή του, για τη διαδρομή προς την αυτοβελτίωση, τη δύναμη της αγάπης και την ελληνική καταγωγή του, για την οποία αισθάνεται υπερήφανος.

Της ΧΡΥΣΑΣ ΚΑΚΙΩΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Λίγο πριν από την επίσκεψή του στην Ελλάδα, ο Τζιμ Κέρτις μιλά στη Realnews, για τη διαδρομή που τον οδήγησε από τον κόσμο των επιχειρήσεων στο coaching, για τις πεποιθήσεις που μας διαμορφώνουν και για τη δυνατότητα της προσωπικής αλλαγής. Ο γνωστός coach και συγγραφέας, ο οποίος είναι και σύντροφος της Τζένιφερ Ανιστον, θα δώσει μια διάλεξη στην Αθήνα την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η μέθοδός του, το hypno-coaching αξιοποιεί στοιχεία ψυχολογίας, πνευματικότητας και ύπνωσης. «Η δουλειά μου είναι κάτι πολύ περισσότερο από την ύπνωση. Η μέθοδός μου συνδυάζει το coaching προσωπικής μεταμόρφωσης, μέσα από δουλειά με το υποσυνείδητο, με στοιχεία ψυχολογίας και πνευματικότητας, με στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να αλλάξουν όσα τους κρατούν πίσω», λέει στην «R».

Οι άνθρωποι απευθύνονται σε εκείνον όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την αυτοεκτίμησή τους, επαναλαμβάνουν τα ίδια μοτίβα στις σχέσεις τους ή αισθάνονται εγκλωβισμένοι στην επαγγελματική ζωή τους. «Ξεκινάμε αναγνωρίζοντας τι θέλει ο άνθρωπος και τι τον εμποδίζει να το πετύχει. Συχνά, πίσω από αυτές τις δυσκολίες βρίσκονται πεποιθήσεις και συναισθηματικά μοτίβα που έχουν διαμορφωθεί από νωρίς στη ζωή μας. Κάποιος, για παράδειγμα, μπορεί να επιθυμεί μια σχέση αγάπης, αλλά να πιστεύει ότι δεν αξίζει να αγαπηθεί. Αυτή η πεποίθηση επηρεάζει τόσο τις επιλογές του όσο και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται όταν κάποιος τον πλησιάζει. Η ύπνωση μάς βοηθά να δουλέψουμε με τις αυτόματες αντιδράσεις του υποσυνείδητου, ενώ το coaching μετατρέπει αυτή την εσωτερική εργασία σε νέες επιλογές και συμπεριφορές. Η δική μου εστίαση είναι στην προσωπική μεταμόρφωση, στην ταυτότητα και στις δυνατότητες που θέλει να δημιουργήσει ο καθένας στη ζωή του».

Ο ίδιος σπεύδει, πάντως, να αποσαφηνίσει τι πραγματικά συμβαίνει κατά τη διαδικασία της ύπνωσης, καθώς, όπως λέει, πρόκειται για ένα από τα πιο παρεξηγημένα εργαλεία προσωπικής μεταμόρφωσης. «Οι άνθρωποι φαντάζονται ότι χάνουν τις αισθήσεις τους ή ότι κάποιος άλλος αποκτά τον έλεγχο του μυαλού τους. Στην πραγματικότητα, η ύπνωση είναι μια κατάσταση εστιασμένης προσοχής, κατά την οποία συνήθως έχουμε επίγνωση όσων συμβαίνουν. Δεν έχει να κάνει με την απώλεια του ελέγχου, αλλά με την ανακάλυψη ότι μπορούμε να επηρεάζουμε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις μας περισσότερο από όσο ίσως πιστεύαμε».

Η ασθένεια που άλλαξε την πορεία του

Πριν αφοσιωθεί στο coaching, ο Κέρτις ακολούθησε μια επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή στον επιχειρηματικό χώρο, στα μέσα ενημέρωσης και στην ψηφιακή υγεία, αναλαμβάνοντας ηγετικές θέσεις στις εταιρείες WebMD και Everyday Health. Η επιθυμία του να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων δεν ήταν, ωστόσο, μόνο επαγγελματική. Είχε τις ρίζες της σε μια προσωπική δοκιμασία που τον έφερε από νεαρή ηλικία αντιμέτωπο με τα όριά του. «Οταν ήμουν 19 ετών, εμφάνισα μια σοβαρή νευρολογική ασθένεια που άλλαξε δραματικά τη ζωή μου. Τότε ξεκίνησα να δουλεύω με τον εαυτό μου. Με τον καιρό κατάλαβα ότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση δεν προερχόταν μόνο από το να βοηθώ εκατομμύρια ανθρώπους μέσα από οργανισμούς, αλλά και από το να στηρίζω ανθρώπους στην προσωπική αλλαγή τους. Μια νέα περιπέτεια με την υγεία μου με έκανε να μοιραστώ όσα είχα μάθει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανταπόκριση και οι άνθρωποι που άρχισαν να ζητούν τη βοήθειά μου με οδήγησαν στην απόφαση να αφήσω την εταιρική καριέρα και να αφοσιωθώ στο coaching».

Η περιπέτεια της υγείας του δεν ήταν απλώς μια δύσκολη παρένθεση, αλλά μια εμπειρία που τον ανάγκασε να επαναπροσδιορίσει την εικόνα που είχε για τον εαυτό του και το μέλλον του. «Οταν αρρώστησα, ολόκληρος ο κόσμος μου άλλαξε. Ημουν ένας νέος, αθλητικός και εξωστρεφής άνθρωπος, με ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος ήμουν και πώς φανταζόμουν το μέλλον μου. Ξαφνικά βρέθηκα αντιμέτωπος με σωματικούς περιορισμούς, αβεβαιότητα και φόβο. Κοιτάζοντας, όμως, πίσω, αναγνωρίζω ότι η ασθένειά μου με ανάγκασε να θέσω ερωτήματα που ίσως δεν θα είχα αντιμετωπίσει ποτέ διαφορετικά. Ποιος είμαι πέρα από το φυσικό μου σώμα; Τι καθορίζει την αξία μου; Τι σημαίνει να ζει κανείς μια ζωή με νόημα; Αυτά τα ερωτήματα με οδήγησαν τελικά στη δουλειά που κάνω σήμερα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να εξιδανικεύουμε τον πόνο. Δεν θα ευχόμουν την ασθένειά μου σε κανέναν. Πιστεύω, όμως, ότι οι δύσκολες εμπειρίες μπορούν να ανοίξουν δρόμους προς την προσωπική ανάπτυξη, τη σοφία, τη συμπόνια και τη βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας».

Η αγάπη απαιτεί παρουσία

Η ελληνική καταγωγή του από την πλευρά του πατέρα του, με οικογενειακές ρίζες από την Αθήνα και τη Λήμνο, αποτελεί ένα κομμάτι της ταυτότητάς του που δεν ξεχνά. «Η ελληνική καταγωγή μου είναι μέρος της ταυτότητάς μου, αν και πιστεύω ότι όσο μεγαλώνουμε εκτιμούμε όλο και βαθύτερα τη σημασία των ριζών μας». Μάλιστα, θεωρεί πως έχει διατηρήσει χαρακτηριστικά που κληρονόμησε από την ελληνική πλευρά της οικογένειάς του. «Την υπερηφάνεια, την περιέργεια, την παράδοση και την καλή εμφάνιση! Οσο, για την ελληνική λέξη που βρίσκω ιδιαίτερα όμορφη; Είναι η λέξη ‘‘αγάπη’’», λέει με χαμόγελο.

Η αγάπη είναι και το σημείο όπου η συζήτηση για την αυτογνωσία συναντά την καθημερινότητα. Ο Κέρτις, ο οποίος στην προσωπική του ζωή βρίσκεται σε σχέση με την Τζ. Ανιστον, προειδοποιεί ότι η προσωπική ανάπτυξη μπορεί να γίνει άλλη μια μορφή τελειομανίας: να αναλύουμε κάθε συναίσθημα και κάθε σχέση, μέχρι να ξεχάσουμε να ζήσουμε. «Δεν θέλουμε να μετατρέψουμε την αγάπη σε ψυχολογική έρευνα», λέει. «Η αγάπη απαιτεί παρουσία. Απαιτεί ευαλωτότητα, αυθορμητισμό, παιχνιδιάρικη διάθεση και την προθυμία να είμαστε ατελείς. Κάντε τον άλλον να αισθάνεται ότι τον βλέπετε πραγματικά. Ζήστε στο εδώ και τώρα, να είστε παρόντες! Αφήστε κάτω το κινητό σας», λέει περνώντας στα πρακτικά καθημερινά πράγματα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Τρεις κινήσεις

Στο βιβλίο του «The book of possibility» παρουσιάζει τη φιλοσοφία του μέσα από τρία διαδοχικά βήματα: release, align, become (απελευθερώσου, ευθυγραμμίσου, γίνε). Η κεντρική ιδέα είναι ότι το γεγονός πως, ακόμη και αν λειτουργούσαμε για χρόνια με ένα συγκεκριμένο μοτίβο, δεν σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε να λειτουργούμε έτσι. Πολλές από τις πεποιθήσεις μας, όπως ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί ή ότι πρέπει διαρκώς να κερδίζουμε την αγάπη των άλλων, είναι αντιλήψεις που μάθαμε στην πορεία της ζωής μας και σταδιακά ενσωματώσαμε στην ταυτότητά μας.

«Μία από τις πιο απλές και ισχυρές ασκήσεις είναι να αποκτήσουμε επίγνωση όσων ακολουθούν τις λέξεις ‘‘εγώ είμαι’’. Στη διάρκεια της ημέρας, προσέξτε πώς περιγράφετε τον εαυτό σας: ‘‘είμαι αγχώδης’’, ‘‘είμαι άτυχος’’, ‘‘δεν είμαι αρκετά καλός’’, ‘‘είμαι χάλια στις σχέσεις’’. Επαναλαμβάνουμε αυτές τις δηλώσεις τόσο συχνά, ώστε μπορούν να γίνουν μέρος της ταυτότητάς μας. Και όταν ταυτιζόμαστε με έναν συγκεκριμένο τρόπο ύπαρξης, τείνουμε να κάνουμε επιλογές που ενισχύουν αυτή την ταυτότητα. Η άσκηση, λοιπόν, είναι η εξής: πρώτα, γράψτε τρεις φράσεις που λέτε συχνά για τον εαυτό σας. Στη συνέχεια, αναρωτηθείτε αν αυτές οι φράσεις αντανακλούν πραγματικά αυτό που είστε ή αν πρόκειται απλώς για μοτίβα που έχετε μάθει. Τέλος, αρχίστε να δημιουργείτε νέες δηλώσεις που ξεκινούν με το ‘‘εγώ είμαι’’ και αντανακλούν τον άνθρωπο που εξελίσσεστε να γίνετε».

Η επανάληψη, ωστόσο, δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζεται να συνοδεύεται από μικρές, καθημερινές πράξεις που επιβεβαιώνουν τη νέα πεποίθηση. «Η μεταμόρφωση δεν έχει να κάνει απλώς με το να λέμε κάτι διαφορετικό. Εχει να κάνει με το να αρχίσουμε να πιστεύουμε κάτι διαφορετικό και στη συνέχεια να ζούμε σύμφωνα με αυτή την πεποίθηση». Γιατί, όπως συνοψίζει, «ο σκοπός της εσωτερικής δουλειάς δεν είναι να γίνουμε τέλειοι ως άνθρωποι. Είναι να γίνουμε περισσότερο άνθρωποι».