Προμηθέας Αλειφερόπουλος: «Υπάρχει κορεσμός στο θέατρο – Η φούσκα των sold out έσκασε»

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Συνέντευξη στο ένθετο «Πρόσωπα» της εφημερίδας «Τα Νέα» και τη δημοσιογράφο Διονυσία Μαρίνου παραχώρησε ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος, με αφορμή την μονίμως ενεργή και ανήσυχη θεατρική του παρουσία.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης στάθηκε ιδιαίτερα στην τάση επανάληψης επιτυχημένων συνταγών, υποστηρίζοντας ότι η τέχνη οφείλει να δοκιμάζει νέους δρόμους και να μην αποφεύγει τις τολμηρές επιλογές, ενώ παρακάτω έκανε λόγο για την «φούσκα» των sold out που, όπως είπε, «έσκασε».

«Το θέατρο πρέπει να ρισκάρει για να ανανεώνεται. Το ίδιο πρέπει να κάνει κι ο άνθρωπος αλλά και η τέχνη φυσικά. Έβλεπα την κριτική που άσκησαν στη νέα ταινία του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιαρίτου, “Digger”, και σκεφτόμουν ότι τουλάχιστον ο συγκεκριμένος πήρε ρίσκα και δοκίμασε κάτι διαφορετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Είναι πολύ σημαντικό αυτό, χωρίς από μόνος του ο πειραματισμός απλά για τον πειραματισμό, να είναι τα πάντα. Αν δεν πάρουμε ρίσκα, δεν πρόκειται να ξεκολλήσουμε και θα επαναλαμβάνουμε τα ίδια διαρκώς. Ήδη βλέπουμε έναν κορεσμό στο θέατρο. Η φούσκα των sold out και των πολύ πετυχημένων παραγωγών έσκασε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην εξέλιξη αυτή έχει συμβάλει και η οικονομική κρίση, ωστόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η στάση του ίδιου του κοινού, καθώς, όπως εξήγησε, αρκετοί θεατές επιλέγουν παραστάσεις που έχουν ήδη προβληθεί έντονα και διαφημιστεί, ακόμη κι αν τελικά απογοητευτούν από το αποτέλεσμα.

«Εκτός από την οικονομική κρίση που βιώνουμε κι επηρέασε τις καταστάσεις, ρόλο σ’ αυτό έπαιξε και η πρόθεση των θεατών να παρακολουθήσουν τις διαφημισμένες παραστάσεις κι ας απογοητευτούν μετά. Πρέπει κι αυτοί να παίρνουν τα ρίσκα τους. Να δώσουν μια ευκαιρία σε κάτι νέο, σε κάποιον που νομίζουν ότι τον ξέρουν επειδή άκουσαν μια κουβέντα, σ’ ένα έργο που τους κίνησε το ενδιαφέρον», υποστήριξε.

Και κατέληξε: «Δεν χρειάζεται πάντα να πηγαίνουν στην πιο ασφαλή επιλογή ή ακόμα χειρότερα σ’ αυτήν που απλώς πήρε καλές κριτικές κι έχει πουλήσει εισιτήρια».