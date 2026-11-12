Γάζα: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ισραηλινή επιδρομή στο νοσοκομείο Νάσερ

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης σε κτίριο του νοσοκομείου Νάσερ, στη Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.
🔴 BREAKING | Five Palestinians have been killed and others wounded in an Israeli strike on Nasser Medical Hospital in Khan Younis, southern Gaza, Shehab News reports. https://t.co/FaqCIhOZIB
— Drop Site (@DropSiteNews) November 11, 2026
Τις πληροφορίες για τον απολογισμό των θυμάτων μετέφερε στο πρακτορείο Reuters εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, επιβεβαιώνοντας τις πρώτες αναφορές για τις ανθρώπινες απώλειες από την επίθεση.
Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός δεν είχε εκδώσει επίσημη ανακοίνωση ούτε είχε προβεί σε κάποιο σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.
BREAKING | Israel has resumed its bombing of hospitals in the devastated Gaza Strip.
At least 5 Palestinians have been killed and more than 20 injured in an Israeli airstrike targeting Nasser Medical Complex in Khan Yunis, southern Gaza, according to the spokesperson for Gaza’s Civil Defense.
Among those killed was Dr. Rizq Abu Shaeera, a surgeon working in the hospital’s surgical department. Al Jazeera’s correspondent also reported extensive damage to the hospital’s surgical ward following the Israeli attack.
The latest strike marks another attack on Gaza’s already decimated healthcare system, as Israel continues committing genocide amid international silence.
— The Cradle (@TheCradleMedia) November 11, 2026