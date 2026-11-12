Γάζα: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ισραηλινή επιδρομή στο νοσοκομείο Νάσερ

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε κτίριο του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Τις πληροφορίες για τον απολογισμό των θυμάτων μετέφερε εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας στο πρακτορείο Reuters, ενώ ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Γάζα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε κτίριο του νοσοκομείου Νάσερ, στη Χαν Γιουνίς.
  • Τις πληροφορίες για τον απολογισμό των θυμάτων μετέφερε στο πρακτορείο Reuters εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Γάζας.
  • Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός δεν είχε εκδώσει επίσημη ανακοίνωση ούτε είχε προβεί σε κάποιο σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης σε κτίριο του νοσοκομείου Νάσερ, στη Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Τις πληροφορίες για τον απολογισμό των θυμάτων μετέφερε στο πρακτορείο Reuters εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, επιβεβαιώνοντας τις πρώτες αναφορές για τις ανθρώπινες απώλειες από την επίθεση.

Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός δεν είχε εκδώσει επίσημη ανακοίνωση ούτε είχε προβεί σε κάποιο σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ