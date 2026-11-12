Λίβανος: «Ευκαιρία για τη Χεζμπολάχ» η ήττα του Τραμπ, σύμφωνα με τον Ναΐμ Κάσεμ

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Ως θετική εξέλιξη για τη Χεζμπολάχ χαρακτήρισε ο ηγέτης της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι το αποτέλεσμα δημιουργεί νέες προοπτικές για την οργάνωσή του.

Μιλώντας με αφορμή την «Ημέρα του Μάρτυρα», ο Κάσεμ υποστήριξε ότι η εκλογική εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο και την πολιτική του στη Μέση Ανατολή.

«Σήμερα, έχουμε μια καλή ευκαιρία. Ο Τραμπ ηττήθηκε στις εκλογές… Έγινε σεισμός στην Αμερική. Εκείνος που αντιπαρατίθεται με το Ιράν, τον Λίβανο, την Παλαιστίνη, την Υεμένη έχασε», δήλωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως «η ήττα του έχει επιπτώσεις που, κατά μία έννοια, είναι θετικές για εμάς».

Η ομιλία μεταδόθηκε απευθείας σε συγκεντρωμένους υποστηρικτές της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της οργάνωσης, καθώς και σε άλλες περιοχές του Λιβάνου.

Ο ηγέτης της οργάνωσης εκτίμησε ακόμη ότι οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ επηρεάζουν τη δυνατότητα υλοποίησης της στρατηγικής του Λευκού Οίκου στην περιοχή.

«Το σχέδιο» του Αμερικανού προέδρου «δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί ως έχει, και αυτό είναι ένα θετικό σημείο», ανέφερε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι εκλογικό πλήγμα υπέστη και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Χεζμπολάχ έχει υποστεί σημαντική αποδυνάμωση έπειτα από δύο πολεμικές συγκρούσεις με το Ισραήλ. Η πρώτη ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, όταν η οργάνωση άνοιξε μέτωπο σε ένδειξη υποστήριξης προς τη Χαμάς, ενώ η δεύτερη ακολούθησε τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, το Ισραήλ πραγματοποίησε εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχικού ρεπορτάζ, είχαν ως αποτέλεσμα περισσότερους από 4.300 νεκρούς. Παράλληλα, ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις εισέβαλαν στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου εξακολουθούν να διατηρούν υπό τον έλεγχό τους σημαντική έκταση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Ναΐμ Κάσεμ επανέλαβε την αντίθεσή του στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ξεκαθαρίζοντας ότι η οργάνωση δεν πρόκειται να παραδώσει τα όπλα της πριν από την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον Λίβανο.