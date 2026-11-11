Άρης – Ρίγα Ζέλι 105-81: Κυριαρχική εμφάνιση των «κιτρινόμαυρων» με επιθετικό ρεσιτάλ και 100άρα

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Με εντυπωσιακή εμφάνιση και επιθετικό πλουραλισμό, ο Άρης πανηγύρισε μία ακόμη σημαντική νίκη στο EuroCup, επικρατώντας με 105-81 της Ρίγα Ζέλι στο Αλεξάνδρειο και ανεβάζοντας στις 6 τις νίκες του στη διοργάνωση.

Οι «κιτρινόμαυροι» έδειξαν τις διαθέσεις τους από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, έχοντας ως βασικά όπλα την εξαιρετική ευστοχία από την περιφέρεια, με 15 τρίποντα σε 31 προσπάθειες, αλλά και την αποτελεσματική κυκλοφορία της μπάλας, που αποτυπώθηκε στις 25 ασίστ έναντι μόλις 9 λαθών.

Η Ρίγα Ζέλι κατάφερε να πάρει προσωρινά το προβάδισμα με 3-2, χάρη σε τρίποντο του Τκατσένκο, μετά το αρχικό καλάθι του Ρόμπινσον-Έρλ. Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε ολοκληρωτικά στον Άρη.

Με ένταση στην άμυνα και εξαιρετικές επιλογές στην επίθεση, οι γηπεδούχοι ανέλαβαν πλήρως τον έλεγχο της αναμέτρησης. Ο Μοκόκα έδωσε τον τόνο στο επιθετικό κομμάτι, ενώ σημαντικές λύσεις προσέφεραν οι Ντιμιτρίεβιτς, Μπιρτς, Μήτρου-Λονγκ και Ρόμπινσον-Έρλ.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα εντυπωσιακό σερί 19-0, που έφερε τον Άρη στο +18 (21-3) μόλις στο 6ο λεπτό, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για την επικράτησή του.

Οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν να αντιδράσουν και μείωσαν προσωρινά τη διαφορά στους 13 πόντους (23-10) στο 8′, όμως οι Θεσσαλονικείς δεν επέτρεψαν να αλλάξει η εικόνα του αγώνα. Συνεχίζοντας να βρίσκουν λύσεις από την περιφέρεια, με τους Τολιόπουλο, Ρόμπινσον-Έρλ και Μόργκαν να δίνουν τον ρυθμό, ανέβασαν τη διαφορά στους 30 πόντους (53-23) στο 15′.

Η επιθετική υπεροχή του Άρη αποτυπώθηκε και στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, όταν η ομάδα του Αλεξανδρείου πήγε στα αποδυτήρια έχοντας οικοδομήσει προβάδισμα 32 πόντων (63-31).

Δεν άλλαξε το παραμικρό στην εικόνα της αναμέτρησης μετά την ανάπαυλα. Ο Άρης διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, συνέχισε να σκοράρει με υψηλά ποσοστά και ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά, η οποία έφτασε στη μέγιστη τιμή της, στο +39 (88-49), στο 29ο λεπτό.

Με το αποτέλεσμα ουσιαστικά να έχει κριθεί πριν από την έναρξη της τελευταίας περιόδου, το τέταρτο δεκάλεπτο απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα. Οι «κιτρινόμαυροι» διαχειρίστηκαν με άνεση το προβάδισμά τους και έφτασαν χωρίς δυσκολία στο τελικό 105-81, πανηγυρίζοντας την έκτη νίκη τους στο EuroCup.

Ο Ματ Μόργκαν και ο Άνταμ Μοκόκα αποτέλεσαν τις επιθετικές αιχμές του Άρη, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους έκαστος. Ο πρώτος είχε 5/8 τρίποντα, ενώ ο δεύτερος ευστόχησε σε 3 από τις 8 προσπάθειες που επιχείρησε πίσω από τη γραμμή των 6,75 μ.

Για τη λετονική ομάδα, η οποία γνώρισε την τέταρτη ήττα της στη φετινή διοργάνωση, ξεχώρισε ο Τόνι Πέρκινς με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 63-32, 88-52, 105-81.

Η βαθμολογία: