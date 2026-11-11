Τραγωδία στη Γαλλία: Νεκρός 22χρονος ποδοσφαιριστής που υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια προπόνησης

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Πένθος στο γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς ο 22χρονος ποδοσφαιριστής Ουανίς Χονσόρ πέθανε ξαφνικά κατά τη διάρκεια προπόνησης με την ομάδα του, Saint-Denis FC. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, ο Ουανίς Χονσόρ υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Ιατρικό προσωπικό έσπευσε άμεσα στο γήπεδο, προσπαθώντας επί 45 λεπτά να τον επαναφέρει στη ζωή, χωρίς όμως επιτυχία.

Ο νεαρός αθλητής, ο οποίος είχε παντρευτεί πρόσφατα και επρόκειτο σε λίγες ημέρες να γιορτάσει τα 23α γενέθλιά του, είχε αγωνιστεί σε διάφορους συλλόγους της Γαλλίας πριν μεταγραφεί στη Saint-Denis FC.

Le foot amateur est en deuil. 🕊️ Wanis Honsor, 22 ans, formé au FC Rouen et passé par Dieppe et Flers, est décédé ce mercredi d’un arrêt cardiaque à l’entraînement, à La Réunion. Pensées à ses proches. 🖤 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Φυσικό αέριο: Εκτοξεύεται και άλλο η τιμή του –Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για εισαγωγές LNG και αποθέματα στην Ευρώπη 📸 Nicolas Segura / https://t.co/9tVmjrUIgE

Source : https://t.co/9tVmjrUIgE — UNIFOOT TV (@UNIFOOTTV) November 11, 2026

Η ανακοίνωση του συλλόγου

Η διοίκηση του συλλόγου γνωστοποίησε το τραγικό συμβαν το πρωί της Τετάρτης «με απέραντη θλίψη και βαθύ πόνο», τονίζοντας πως ολόκληρος ο οργανισμός παραμένει «συντετριμμένος και υπό το σοκ» της απώλειας.

«Σε αυτές τις επώδυνες στιγμές, η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια, τους οικείους και τους φίλους του. Η Saint-Denis FC εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή της σε αυτή τη σκληρή δοκιμασία. Αναπάυσου εν ειρήνη, Ουανίς. Θα μείνεις για πάντα στη σκέψη και την καρδιά μας», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ρεϊνιόν εξέδωσε επίσης μία συγκινητική ανακοίνωση, τονίζοντας πως «μπροστά σε μια τέτοια τραγωδία, τα λόγια φαντάζουν φτωχά για να περιγράψουν τη θλίψη και τη συντριβή».

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒔 𝑯𝒐𝒏𝒔𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒂 𝒒𝒖𝒊𝒕𝒕𝒆́𝒔 𝒂̀ 𝒍’𝒂̂𝒈𝒆 𝒅𝒆 𝟐𝟐 𝒂𝒏𝒔 🕊️ Le FC Rouen 1899 a appris ce matin avec une grande tristesse le décès brutal de Wanis Honsor, victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement avec son club de Saint-Denis FC. Formé au club et après avoir porté le maillot rouge dans plusieurs catégories de jeunes puis en réserve, Wanis avait participé à trois rencontres avec l’équipe première lors de la saison 2023/2024, inscrivant un but au stade Diochon. 𝑳𝒆 𝑭𝑪 𝑹𝒐𝒖𝒆𝒏 𝟏𝟖𝟗𝟗 𝒑𝒓𝒆́𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒆𝒔 𝒔𝒊𝒏𝒄𝒆̀𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒐𝒍𝒆́𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒂̀ 𝒔𝒂 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒕 𝒔𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒉𝒆𝒔. 🙏 — FC Rouen 1899 (@fcr1899) November 11, 2026

Η ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι θα παράσχει κάθε απαραίτητη υποστήριξη για τη μεταφορά της σορού του αθλητή στη μητροπολιτική Γαλλία, όπως επιθυμούσε η οικογένειά του, ενώ παράλληλα συγκροτεί ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης για τους συμπαίκτες του και όσους ήταν παρόντες στο συμβάν.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος της Σαν-Ντενί, Βιρζίλ Κισενέν εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στη σύζυγο, τους γονείς και τους συμπαίκτες του Χονσόρ, σημειώνοντας την έντονη συγκίνηση που επικρατούσε στο στάδιο από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το τραγικό γεγονός.