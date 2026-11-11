Τραμπ: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο»

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις των θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του με αφορμή την ημέρα Βετεράνων στις ΗΠΑ.
«Θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου σε κάθε μέλος των ενόπλων δυνάμεων που εργάζεται αυτή τη στιγμή για να διασφαλίσει ότι ο μεγαλύτερος κρατικός χορηγός της τρομοκρατίας στον κόσμο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ΔΕΝ θα αποκτήσει ΠΟΤΕ πυρηνικό όπλο» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
🚨 PRESIDENT TRUMP JUST NOW: “I want to say a very special thanks to every service member currently working to ensure that the world’s number one state sponsor of terror, the Islamic Republic of IRAN, will NEVER have a nuclear weapon.”
🇺🇸🇺🇸🙏🏻
WE CAN’T THANK THEM ENOUGH.
No nuke for Iran will be felt for generations!
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 11, 2026
Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι «Οι ΗΠΑ δεν ξεκίνησαν πόλεμο με το Ιράν. Το Ιράν διεξάγει πόλεμο εναντίον μας από το 1979. Αυτό θα έπρεπε να είχε διευθετηθεί εδώ και πολύ καιρό».
🎙️│ Trump on Iran:
America did not start a war with Iran. Iran has been waging war on America since 1979.
This should have been taken care of a long time ago. https://t.co/cPhdK9NYkz
— Military Summary (@MilitarySummary) November 11, 2026