Τραμπ: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο»

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«Οι Ένοπλες Δυνάμεις των θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του με αφορμή την ημέρα Βετεράνων στις ΗΠΑ.

«Θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου σε κάθε μέλος των ενόπλων δυνάμεων που εργάζεται αυτή τη στιγμή για να διασφαλίσει ότι ο μεγαλύτερος κρατικός χορηγός της τρομοκρατίας στον κόσμο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ΔΕΝ θα αποκτήσει ΠΟΤΕ πυρηνικό όπλο» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι «Οι ΗΠΑ δεν ξεκίνησαν πόλεμο με το Ιράν. Το Ιράν διεξάγει πόλεμο εναντίον μας από το 1979. Αυτό θα έπρεπε να είχε διευθετηθεί εδώ και πολύ καιρό».